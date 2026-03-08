Владимир Путин
«Труд, ответственность, любовь»: Птаха 8 Марта призвал не забывать подвиг женщин-шахтёров в годы ВОВ

Обложка © Nano Banana AI

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) в беседе с Life.ru назвал подвигом работу женщин-шахтёров в военное время. По его словам, когда мужчины ушли на фронт, женщины взяли на себя тяжелейший труд под землёй, понимая, что от этого зависит работа заводов, тепло в домах и победа.

«Делать такую работу, да ещё и перевыполнять нормы в два-три раза — это подвиг! Женщины-шахтёры показали невероятную силу характера, и их вклад в Победу огромен», — подчеркнул Птаха.

Музыкант отметил важность сохранения памяти о таких людях и необходимости рассказывать о них молодёжи, чтобы эти истории не исчезали со временем.

Когда мы помним о таких примерах, мы лучше понимаем, что такое настоящая ответственность, труд и любовь к своей стране

В годы Великой Отечественной войны тысячи женщин заменили мужчин в шахтах Донбасса и других угольных бассейнов. Многие из них были награждены орденами и медалями за доблестный труд. Узнать подробнее о жизнях тех, кто приблизил страну к Победе и обеспечил мирное небо над головой для потомков — в материале Life.ru.

