5 матерей, которые воспитали гениев: Одна даже не была его родственницей, но мальчик всё равно стал великим

Мы привыкли восхищаться талантами Булгакова, Чехова, Гагарина. Но кто стоял за каждым из этих великих людей? Кто с младенчества формировал их характер, прививал любовь к знаниям и веру в себя? Life.ru рассказывает о женщинах, чьи имена остались в тени славы их сыновей, хотя именно они заложили фундамент для будущих свершений.

Варвара Булгакова: вдова с десятью детьми, которая смехом победила беду

Варвара Булгакова: какие ещё матери воспитали великих сыновей. Фото © Wikipedia

Представьте: 36-летняя женщина остаётся одна с семью детьми на руках. Муж умер, денег почти нет, впереди неизвестность. Но Варвара Михайловна Покровская-Булгакова оказалась не из тех, кто опускает руки. Энергичная, жизнерадостная, она превратила семейный быт в бесконечную игру, где уроки музыки сменялись чтением классики, а изучение языков перетекало в театральные постановки.

Вскоре в семье случилось прибавление: брат мужа отдал ей на воспитание троих племянников. Было семь детей, стало десять. Варвара Михайловна добилась невозможного: все получили высшее образование. Именно мать заметила литературный талант маленького Миши и предложила ему сочинять. Первый рассказ Булгаков написал в семь лет. Михаил Афанасьевич до конца жизни считал её «светлой королевой» и воплотил её образ в романе «Белая гвардия».

Евгения Чехова: нежная душа семейства, подарившая детям любовь к прекрасному

Женщины за спиной гениев: Евгения Чехова. Фото © Wikipedia

Антон Павлович говорил: «Талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны матери». Евгения Яковлевна Морозова-Чехова была полной противоположностью деспотичному мужу. Мягкая, спокойная, доброжелательная, она стала ангелом-хранителем для семерых детей. Театр был её страстью с юности, и эту страсть она щедро передала малышам.

Чехов вспоминал о матери с бесконечной нежностью: «Отец и мать — единственные для меня люди на всём земном шаре, для которых я никогда ничего не пожалею». Её доброта и душевность стали той самой «чеховской интонацией», которой проникнуты все его произведения. Евгения Яковлевна создала атмосферу, где жёсткий купеческий быт соседствовал с высокими материями духа.

Анна Гагарина: простая крестьянка, воспитавшая покорителя космоса

Удивительные матери великих людей: Анна Гагарина. Фото © Wikipedia / Григорий Калачьян

Какой должна быть мать, чтобы её сын стал первым человеком в космосе? Анна Тимофеевна Матвеева-Гагарина всегда терялась, когда её спрашивали о секретах воспитания. Она была обычной женщиной из смоленской деревни. В пятнадцать лет осиротела, в двадцать вышла замуж за деревенского плотника. Вместе прошли через войну, оккупацию, голод. Педагогических премудростей не знали, просто жили по совести.

Главным принципом было трудовое воспитание. Юрий Алексеевич до конца жизни повторял: «Очень я люблю свою маму. И всем, чего достиг, обязан ей». Когда в 1968 году Юрий погиб, Анна Тимофеевна не плакала — она просто сжалась вся, словно каменная. Потом похоронила мужа, потом младшего сына. Но сильная духом женщина выстояла и до конца жизни хранила память о первом космонавте планеты.

Мария Менделеева: купеческая дочь, возродившая завод и воспитавшая гения

Истории материнской любви: кто воспитал гениев России. Фото © Wikipedia / Serge Lachinov

Судьба Марии Дмитриевны Корнильевой-Менделеевой — история о невероятной силе духа. Она родилась в купеческой семье в Сибири, вышла замуж за учителя гимназии. Родила семнадцать детей, из которых выжило четырнадцать. Дмитрий был последним. Вскоре муж ослеп — и семья осталась без средств. Брат предложил Марии управление обанкротившимся заводом, и произошло чудо.

Эта женщина не просто возродила завод, она увеличила производство в несколько раз и построила школу для детей работников. Именно мать привила Дмитрию любовь к науке. Когда он создал своё знаменитое исследование, посвятил его ей: «Она могла его взрастить только своим трудом, ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы».

Надежда Пушкина: красавица из рода Ганнибалов, не понявшая гения

Как воспитать гения: 5 историй матерей знаменитых россиян. Фото © Wikipedia / Ксавье де Местр

Не все истории материнской любви заканчиваются хеппи-эндом. Надежда Осиповна Ганнибал-Пушкина была внучкой арапа Петра Великого, красивой, образованной женщиной из высшего света. Она родила восьмерых детей, выжило трое. Но к Александру относилась холодно, почти равнодушно. Считала его некрасивым, неуклюжим, не видела ничего особенного.

Матерью для Пушкина стала няня Арина Родионовна. Фото © Wikipedia

Настоящей матерью для Пушкина стала няня Арина Родионовна. Надежда Осиповна так и не оценила гениальность сына при жизни. История этой женщины — напоминание: далеко не всегда великие люди вырастают благодаря матерям. Иногда они становятся великими вопреки холодности самых близких. Пушкин нашёл материнскую любовь в простой крестьянке Арине Родионовне, которую воспел в стихах.

Истории этих женщин такие разные — от триумфа материнской любви Булгаковой и Гагариной до драмы непонимания Пушкиной. Но все они показывают одно: материнское влияние на формирование личности огромно. Именно в детстве закладывается фундамент, на котором потом вырастают великие свершения. Современные матери порой забывают простые истины. Не нужны сложные методики и дорогие курсы. Нужны любовь, труд, вера в ребёнка и готовность отдать всё ради его будущего.