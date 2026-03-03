Стихи Пушкина, проза Чехова, строки Ахматовой: Как великие русские классики чувствовали весну

Весна — это состояние всеобщей влюблённости и надежды на то, что «в этот раз всё точно будет иначе». Долгожданный март не приносит тепла, но дарит чувство лёгкости, забытое за эти долгие месяцы зимы. Говорят, что весной расцветают не только цветы, но и люди. Вы точно замечали, как меняется настроение с приходом тепла! Появляется желание начать жизнь по-новому: устраивать пробежки, найти новое хобби или полностью изменить свою жизнь. Да, вот так феноменально на нас действует весна, заставляя наши души петь. А что же о весне говорили те, кто остро чувствует этот мир? Давайте вспомним стихи и прозу великих умов России!

Антон Павлович Чехов о весне

Фото © Wikipedia / Осип Эммануилович Браз

Антон Павлович Чехов — это великий мастер детали! Его весна настоящая, без романтики, но с надеждой. Он показывает мир таким, какой он есть: просыпающимся после зимней спячки.

Фото © Life.ru

Есть в словах писателя некоторая философия, словно он говорит вовсе не про весну, а про жизнь, где всякие мелочи, несущиеся по воде, символизируют начало чего-то важного. Но Антон Павлович Чехов не единственный, кто видел в приходе весны символы.

Тютчев о противостоянии времён года

Фото © Wikipedia / Сергей Левицкий

А вот Фёдор Тютчев видел март как «войну» между зимой и весной. Холода не хотят уходить, но весеннее тепло не отступает. Писатель умело передаёт противостояние, превращая весну в чистую энергию.

Фото © Life.ru

Тютчев вообще мастер афоризмов. Если бы в XIX веке были социальные сети, его цитаты разбирали бы на статусы. Самым популярным высказыванием стало бы: «Весна — единственная революция на этом свете». Приходящее тепло действительно ощущается как маленькая победа, награда за терпение и выносливость. С приходом весны меняется всё, даже сами люди.

Пушкинская весна — время перемен

Фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский

Александр Сергеевич Пушкин считал, что весна меняет не только природу, но и людей. Знаменитый писатель говорил об этом времени года с какой-то щемящей нежностью, хоть и признавался, что сам он больше любил осень:

Фото © Life.ru

А в другом отрывке он иллюстрирует тот душевный подъём, который приходит с теплом и солнцем:

Фото © Life.ru

Да, весна способна заставить нас радоваться даже без особых на то причин! Время оттепели и необъяснимого счастья — так мужчины пишут о начале марта. Но что же говорили о весне знаменитые женщины?

Женский взгляд на март: Мирра Лохвицкая

Фото © Wikipedia

Если мужчины-поэты чаще воспевали весну как стихию, борьбу или философию, то женщины ощущали это время года иначе. Для них весна более душевная, олицетворяющая ожидание чуда и «тихого счастья». Мирра Лохвицкая, которую литературоведы считают основательницей русской женской поэзии и предшественницей Ахматовой и Цветаевой, встречала весну как возвращение к жизни. Её строки 1894 года звучат удивительно светло и чисто! Так может написать только человек, который умеет радоваться простым вещам.

Фото © Life.ru

Мирра Лохвицкая пишет о молодой весне как о счастье, освещающем жизнь. Вот оно, главное чувство — не бурный восторг, а именно тихая радость от того, что мир снова оживает!

Анна Ахматова: как поэтесса писала о весне

Фото © Wikipedia / Mos.ru

Анна Ахматова, которая во многом пошла от Лохвицкой, оставила строки, которые хочется перечитывать каждое утро в начале марта, когда ещё холодно, но радость от наступления весны отгоняет грусть.

Фото © Life.ru

Писательница словно умела читать мысли! Под ногами ещё лежит снег, но ты знаешь, что пришла весна и скоро город заиграет яркими красками. Но пока что: «…Под плотным снегом отдыхает луг».