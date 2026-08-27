Почему Фаину Раневскую называют самой умной женщиной СССР: Смелые цитаты актрисы на все случаи жизни

Фаина Раневская не писала философских трактатов, не читала лекций в университетах и не занималась политикой. Но когда она заходила в комнату, замолкали даже те, кто был вне театра. Фаина Георгиевна Раневская стала больше чем актрисой. Её острый ум, сарказм и абсолютная честность сделали женщину символом мудрости и свободы. Во времена, когда все говорили правильными словами и прикрывались масками, она позволяла себе невиданную роскошь — быть собой. Но за свободу актриса платила одиночеством и упущенными ролями. В 2026 году усполняется 130 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. В честь этого давайте вспомним её самые яркие и цепляющие цитаты.

Что Фаина Георгиевна говорила о жизни и смерти?

Актриса умела говорить о сложных вещах легко, выражая те мысли, которые обычному человеку сложно даже сформулировать. Такая открытость и умение говорить о том, что чувствуют люди, сделало её цитаты легендарными. Вот одна из её глубоких мыслей о жизни:

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В молодости мы постоянно торопимся, хотим больших свершений. Нам кажется, что настоящая жизнь где-то там, за горизонтом, а настоящее это так, просто подготовка. Фаина Раневская, прожившая почти 88 лет, знала: нет, настоящая жизнь и есть эта «суета». Именно мелочи, из которых она состоит, создают наш уникальный опыт, формируют личность, делают нас теми, кто мы есть. И даже про смерть она умела говорить легко и красиво!

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Наверное, самое сложное в жизни человека — это осознать свою смертность. Немногие смогли бы так легко рассуждать о конце, но Фаина Георгиевна была не из тех, кто боялся, что жизнь когда-то закончится. Возможно, такое колоссальное принятие неизбежного позволяло ей быть собой, жить так, как хочет она, а не думать о том, что подумают люди.

У Раневской существовало 3 типа людей: какие?

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Фаину Георгиевну всегда раздражали люди, которых она считала глупыми. Но даже о том, что досаждало актрисе, она умела говорить красиво! Цитаты актрисы сбивают спесь и показывают, что за внешним блеском часто скрывается обычная неприглядная реальность. Раневская не была циником, а просто не любила фальшь и излишнюю напыщенность.

Раневская о том, как правильно относиться к себе

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Здесь Раневская особенно хороша. Женщина она, по собственному мнению, — некрасивая, одинокая, без семьи и детей. Но актриса сумела превратить это из трагедии в чёткую жизненную позицию. Эту цитату сейчас называют «манифестом самодостаточности». И действительно: сколько людей убиваются в поисках второй половинки, чувствуя себя неполноценными без пары. Но Раневская учит нас полноценности и уважению к самому себе. А вот ещё одна заметная цитата актрисы:

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Звучит коротко, но предельно ясно. Никакого «слабого» пола! У всех людей есть сильные и слабые стороны, но это зависит никак не от пола. Фаина Георгиевна никогда не считала себя красавицей и не преувеличивала собственную ценность. Но актриса не позволяла в свою сторону пренебрежительного и грубого отношения. Её позиция всегда была чёткой — все люди могут быть хороши в чём-то, так зачем же загонять людские таланты в гендерные рамки. Хотя одну мужскую странность она всё же подмечала:

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Укол в сторону мужчин, которые действительно могут потерять голову от внешности. Женщины, по мнению Раневской, более прагматичны. С одной стороны, актриса подшучивает над мужчинами: мол, вы так легко теряете голову от внешности. И действительно — стереотип о мужчинах, которые любят глазами, существует не на пустом месте. С другой стороны, Раневская проговаривает важную правду о женщинах: мы устроены сложнее. Нас не купишь просто привлекательностью. Женщине нужен контекст. Ей важно знать, кто стоит за этой внешностью. Но, наверное, самое интересное — это её отношение к возрасту!

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Старость никогда не войдёт в моду. Стареть в любую эпоху — это стыдно. Но почему общество так ненавидит свою природу? Этими вопросами задавалась и Фаина Раневская. Если это неизбежно? Если даже самой красивой женщине в мире суждено постареть, то чего мы стесняемся? Возраст — это опыт и мудрость, а не морщины и маразм.

Как правильно общаться с мужчинами, по мнению Фаины Раневской

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Актриса сумела уместить в два предложения своё неоднозначное отношение к мужчинам: они не враги, а просто люди со своими трудностями. Конечно, в этой цитате много личного. Так из чего же складывался жизненный опыт Фаины Раневской? Что позволяло ей так открыто говорить о том, о чём принято было молчать?

Жизненные принципы и привычки Фаины Раневской

Фаина Раневская: биография и личная жизнь советской актрисы. Фото © РИА Новости / Юрий Сомов

Раневская была вегетарианкой и почти не ела мяса. «Мясо — это труп. А я не трупоед», — говорила она. Зато актриса обожала сладкое, особенно шоколад «Алёнка» и пирожные. Современники вспоминали, как она угощала друзей творогом, который делала из кефира, приговаривая: «Ешьте, вы мало едите. Хотите, я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю. Если бы вы знали, как он мне надоел! Не ешьте творог, ешьте нормальную пищу».

Моду Фаина Георгиевна тоже не признавала! Знаменитые мешковатые платья шила сама, из старых вещей, штор и остатков ткани. «Мода — это когда человек становится рабом ткани. А я хочу быть хозяйкой своей одежды», — объясняла она. Была заядлой курильщицей, но признавала только папиросы «Казбек». Фаина Раневская считала, что сигареты только для мальчишек, а папиросы — это целая философия. Врачи умоляли её бросить пагубную привычку, но она отвечала: «Если бросить курить — станет хуже. Хуже не надо». Но такой характер закаляют не курение и шоколадки, а жизненный опыт.

Фаина Раневская: личная жизнь и принципы актрисы. Фото © РИА Новости / Вера Петрусова

Фаина Раневская никогда не была замужем и не имела детей. За этим фактом скрывается личная драма, наложившая отпечаток на всю жизнь. Первый неудачный случай произошёл в юности. Она влюбилась в гимназиста, изо всех сил пыталась ему понравиться. В итоге он назначил свидание. Когда будущая актриса пришла в парк, там уже сидела другая девочка. Гимназист опоздал, сел между ними, и парочка начала дразнить Раневскую, кидаться в неё камушками.

Второй удар был ещё болезненнее. В 19 лет она «запала» на театрального героя-любовника, с которым играла в одной труппе. Однажды он спросил своим шикарным баритоном: «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером: буду к вам в семь часов». Раневская купила вина, угощений, оделась, накрасилась и стала ждать. Но ни в семь, ни в восемь он не появился... А в десятом часу пришёл пьяный и с какой-то женщиной. Сказал: «Деточка, погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя». После этого случая актриса окончательно разочаровалась в мужчинах.

Так почему же её называют самой умной женщиной?

Фаина Раневская не оставила после себя мемуаров, не создала театральной школы. Она оставила нечто большее — способ смотреть на жизнь прямо, без иллюзий, но с юмором. Её цитаты работают как терапия: если вы чувствуете себя неполноценным без пары — вспомните, что вы «изначально целая». Когда раздражаетесь на глупость окружающих — вспомните про идиотов, вспомните про глистов и посмейтесь. Она была грубой и неудобной. Конфликтовала с режиссёрами, отказывалась играть в бездарных пьесах, критиковала коллег. Но она была настоящей!