Ущерб по делу экс-продюсера Газманова составил 17,5 млн рублей
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В деле экс-продюсера народного артиста РФ Олега Газманова Филиппа Россы, обвиняемого в мошенничестве, установлена окончательная сумма ущерба. Об этом сообщил РИА «Новости» участник процесса. Размер ущерба определён в 17,5 миллиона рублей.
Россе вменяют только мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время материалы уголовного дела должны поступить в московский суд.
Дело в отношении бывшего продюсера возбудили в марте 2026 года. По версии следствия, он без ведома Газманова передавал неустановленным лицам произведения артиста и права на их использование.
Летом суд продлил обвиняемому меру пресечения. На заседании стало известно, что Росса признал вину и возместил певцу 12 миллионов рублей.
Ранее Life.ru писал, что экс-продюсер Газманова признал вину в мошенничестве. Тогда ему также вменяли нарушение авторских прав. Басманный районный суд Москвы 4 августа продлил Россе срок ареста до 6 сентября.
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