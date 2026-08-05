Экс-продюсер Газманова признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса признал свою вину в рамках уголовного дела, связанного с хищением крупных сумм и нарушением авторских прав. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ходом следствия.

Басманный районный суд Москвы 4 августа продлил Россе срок ареста до 6 сентября. Фигурант обвиняется по двум статьям: часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 2 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

«Вину признал. Ущерб частично возместил», — заявил собеседник агентства.

Следственные действия по делу продолжаются. Адвокат Россы не комментировал данное заявление. Очередное заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшем содержании обвиняемого под стражей, ожидается в начале сентября.