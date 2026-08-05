Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 13:46

Экс-продюсер Газманова признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав

Обложка © ТАСС /Павел Селезнев

Обложка © ТАСС /Павел Селезнев

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса признал свою вину в рамках уголовного дела, связанного с хищением крупных сумм и нарушением авторских прав. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ходом следствия.

Басманный районный суд Москвы 4 августа продлил Россе срок ареста до 6 сентября. Фигурант обвиняется по двум статьям: часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и часть 2 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

«Вину признал. Ущерб частично возместил», — заявил собеседник агентства.

Следственные действия по делу продолжаются. Адвокат Россы не комментировал данное заявление. Очередное заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшем содержании обвиняемого под стражей, ожидается в начале сентября.

Суд отказал экс-директору Газманова во взыскании 44 млн рублей
Суд отказал экс-директору Газманова во взыскании 44 млн рублей

Напомним, Олег Газманов обратился в Басманный суд с ходатайством освободить из-под стражи бывшего продюсера Филиппа Россу, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, аргументируя это тем, что продюсер уже частично возместил ущерб — 12 миллионов рублей из 17,5 миллиона. Уголовное дело было возбуждено 5 марта, Росса арестован, но защита настаивает на невиновности, считая конфликт предпринимательским спором.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Олег Газманов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar