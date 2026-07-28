Суд отказал экс-директору Газманова во взыскании 44 млн рублей

Бывшему директору Олега Газманова не удалось взыскать с певца 44 миллиона рублей. Хорошёвский суд Москвы полностью отклонил требования Дмитрия Царенко. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Разбирательство завершилось 27 июля. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе представителей народного артиста. Царенко утверждал, что на протяжении пяти лет вносил средства на счета исполнителя. По версии истца, Газманов обязан был вернуть эту сумму, поскольку не считал её гонорарами за концерты. Но суд отказал в требовании.

Конфликт между бывшими партнёрами начался в 2024 году. Тогда певец заподозрил руководителя своей компании в хищении доходов от выступлений и обратился в правоохранительные органы.

Впоследствии Царенко приговорили к четырём годам колонии за мошенничество на 10,4 миллиона рублей. Сейчас суд рассматривает третье уголовное дело в отношении него — по 17 эпизодам и ущербу на 15,3 миллиона. Бывший менеджер вину не признаёт. Он настаивает, что передавал артисту все деньги в полном объёме и в соответствии с договорённостями.

В июле бывший администратор компании «ОМГ-Промо» заявил, что Газманов якобы знал о расчётах с сотрудниками через ИП. Защита Царенко также представила экспертизу аудиозаписей, на которых обсуждались выплаты наличными и организация концертов. Сам певец ранее утверждал, что узнал о предполагаемой схеме только после внутреннего аудита.