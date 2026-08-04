Олег Газманов попросил суд освободить из СИЗО своего экс-продюсера
Певец Олег Газманов. Обложка © ТАСС /Алексей Белкин/NEWS.ru
Олег Газманов обратился в суд с просьбой освободить из-под стражи своего бывшего продюсера Филиппа Россу. Данное заявление сделал один из участников заседания в Басманном суде Москвы, передаёт ТАСС.
Слушание было посвящено вопросу продления ареста Россе, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Артист направил в суд ходатайство с просьбой изменить меру пресечения на ту, что не связана с заключением в СИЗО.
Свою позицию Газманов обосновал тем, что бывший продюсер уже частично возместил ущерб. По словам собеседника агентства, Росса выплатил певцу 12 миллионов рублей. При этом общая сумма ущерба по делу составляет 17,5 миллиона рублей.
Напомним, бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении авторских прав. По данным следствия, он без ведома артиста систематически передавал третьим лицам его фото и песни, включая композиции для фильмов. Уголовное дело возбудили 5 марта 2026 года. Росса был арестован, но позже обжаловал эту меру. Защита настаивает на невиновности, называя конфликт предпринимательским спором, однако обвинение опирается на показания самого Газманова и очную ставку.
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