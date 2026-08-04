Олег Газманов попросил суд освободить из СИЗО своего экс-продюсера

Олег Газманов обратился в суд с просьбой освободить из-под стражи своего бывшего продюсера Филиппа Россу. Данное заявление сделал один из участников заседания в Басманном суде Москвы, передаёт ТАСС.

Слушание было посвящено вопросу продления ареста Россе, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Артист направил в суд ходатайство с просьбой изменить меру пресечения на ту, что не связана с заключением в СИЗО.

Свою позицию Газманов обосновал тем, что бывший продюсер уже частично возместил ущерб. По словам собеседника агентства, Росса выплатил певцу 12 миллионов рублей. При этом общая сумма ущерба по делу составляет 17,5 миллиона рублей.