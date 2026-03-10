Владимир Путин
10 марта, 10:39

Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обжаловал своё заключение под стражу. Соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судов.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Росса Ф. М.» значится в судебной картотеке.

Росса находится под арестом по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав. Подробности обвинений пока не раскрываются.

Напомним, бывшего исполнительного продюсера Олега Газманова Филиппа Россу поместили под стражу по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Как сообщают СМИ, ему вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и нарушение авторских и смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК).

