Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обжаловал своё заключение под стражу. Соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судов.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Росса Ф. М.» — значится в судебной картотеке.

Росса находится под арестом по делу о мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав. Подробности обвинений пока не раскрываются.

