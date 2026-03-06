Экс-продюсера Газманова Филиппа Россу арестовали за мошенничество

Бывшему исполнительному продюсеру народного артиста России Олега Газманова Филиппу Россе предъявлены обвинения по уголовному делу о мошенничестве и нарушении авторских прав, он арестован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, речь идёт о статье 159 части 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, а также статье 146 части 2 — нарушение авторских и смежных прав. Басманный районный суд Москвы ранее избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом обвиняемый будет находиться до 5 мая.

Россу задержали утром 5 марта. Максимальное наказание по статье о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, по второй — до двух лет колонии. Согласно открытым данным в социальных сетях, Росса также выступал под псевдонимом DJ Michelangelo.

Ранее Life.ru писал, что дети покойного поэта Степана Неркараряна подали претензию, требуя выплатить им часть дохода от использования композиций коллектива «Воровайки». Сумма притязаний составляет 1,58 миллиона рублей.