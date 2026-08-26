Составлен рейтинг главных жертв мошенников в Москве: история Долиной возглавила топ

Лариса Долина стала самой крупной жертвой телефонных мошенников в Москве за последние 3,5 года. Артистка потеряла 317,6 млн рублей после того, как злоумышленники убедили её передать им деньги и продать квартиру. Об этом пишет ТАСС.

Схема длилась несколько месяцев — с апреля по июль 2024 года. Мошенники убеждали певицу, что её средства находятся под угрозой и их необходимо срочно «защитить».

На втором месте по размеру ущерба оказалась история с пенсионной парой. В апреле 2025 года аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу снять накопления, приобрести золотые слитки и передать их курьерам. Общая сумма потерь составила почти 300 млн рублей.

Третьей крупнейшей жертвой стала московская студентка. Ей сообщили о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах», после чего представившиеся правоохранителями злоумышленники убедили девушку передать украшения её матери стоимостью более 150 млн рублей.

По сравнению с предыдущими годами суммы таких преступлений заметно выросли: в 2023 году максимальный ущерб от телефонных мошенников в Москве не превышал 50 млн рублей.

Напомним, в 2024 году народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые под видом «безопасного счёта» в период со 2 апреля по 12 июля убедили её перевести сбережения и продать квартиру в районе Хамовники, в результате чего общий ущерб 317,6 млн рублей (из которых 175,1 млн — похищенные наличные, а более 138 млн — рыночная стоимость утраченного жилья). В ноябре 2025 года Балашихинский суд приговорил четырёх фигурантов дела к срокам от 4 до 7 лет колонии, однако дальнейшие судебные тяжбы по поводу прав на квартиру завершились решением Верховного суда в пользу добросовестной покупательницы Полины Лурье, что привело к выселению певицы из проданной квартиры. В настоящее время Долина продолжает судебные разбирательства, подав гражданские иски о взыскании с осуждённых около 176 млн рублей в счёт возмещения материального ущерба.