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21 августа, 07:24

«Схема Долиной» молодеет: Мать-одиночку выгоняют из квартиры после ремонта за миллион

В Новосибирске мать-одиночка может остаться без квартиры из-за «схемы Долиной»

В Новосибирске 47-летний собственник пытается выселить из купленной квартиры 35-летнюю мать-одиночку. Женщина продала свою однушку, за которую 10 лет платила ипотеку, и купила двушку за 3,6 миллиона рублей — правда, в плохом состоянии, чтобы у ребёнка была своя комната. Очередную историю «схемы Долиной» рассказал SHOT.

В Новосибирске мать-одиночка может остаться без жилья из-за «схемы Долиной». Видео © SHOT

В Новосибирске мать-одиночка может остаться без жилья из-за «схемы Долиной». Фото © SHOT

В Новосибирске мать-одиночка может остаться без жилья из-за «схемы Долиной». Фото © SHOT

В день передачи ключей бывший владелец Константин заявил, что его «развели» мошенники, но в квартиру женщину пустил. В сделке участвовали риелторы и юристы. Покупательница начала ремонт, вложила около миллиона рублей.

Через пять месяцев Константин подал в суд, требуя признать сделку недействительной, и заявил, что все деньги перевёл аферистам на криптокошельки. Суд отправил его на психиатрическую экспертизу. Мария пока живёт в квартире, но боится, что её с ребёнком могут выселить в любой момент.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Наталья Афонина
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