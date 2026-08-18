Пенсионерка, спалившая квартиру из-за «схемы Долиной», умерла от ожогов в Склифе

Пенсионерка, которая подожгла квартиру в Москве, чтобы не отдавать её новому владельцу после неудачной «схемы Долиной», скончалась в больнице.

68-летняя Наталья умерла в институте Склифосовского, пишет Baza. От огня она получила ожоги спины, рук, головы, живота и паха. Некоторое время она была в сознании, даже разговаривала с врачами. Её госпитализировали, но спасти не смогли.