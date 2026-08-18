Пенсионерка, спалившая квартиру из-за «схемы Долиной», умерла от ожогов в Склифе
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Пенсионерка, которая подожгла квартиру в Москве, чтобы не отдавать её новому владельцу после неудачной «схемы Долиной», скончалась в больнице.
68-летняя Наталья умерла в институте Склифосовского, пишет Baza. От огня она получила ожоги спины, рук, головы, живота и паха. Некоторое время она была в сознании, даже разговаривала с врачами. Её госпитализировали, но спасти не смогли.
Напомним, в Москве пенсионерка, не пускавшая новую собственницу в проданную четыре года назад квартиру, 5 августа подожгла её при появлении приставов: пламя охватило 15 кв. м, пострадали она, пристав и сотрудник службы, а жильца эвакуировали из-за дыма. Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что женщине грозит не тюрьма, а принудительное психиатрическое лечение, поскольку в её действиях видны отклонения, и разъяснения Верховного суда меняют подход к таким делам. Пострадавшую доставили в реанимацию. Life.ru опубликовал кадры с обгоревшей поджигательницей.
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