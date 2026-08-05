Пенсионерка из Москвы попала на видео после поджога квартиры

Москвичка, которая подожгла свою квартиру, чтобы из неё не выселяться, попала на видео после пожара. Кадры есть в распоряжении Life.ru.

Пострадавшая. Видео © Life.ru

На них видно, как 68-летнюю женщину с ожогами 70 процентов тела увозят в реанимацию — одежда на пострадавшей почти полностью уничтожена огнём. Пенсионерка, работавшая педагогом, оказалась очередной жертвой так называемой «схемы Долиной». Новая владелица жилья, приехавшая выселять пожилую женщину, также работает в школе — ей 30 лет, и она тоже учительница.

Напомним, в Москве женщина подожгла квартиру при появлении приставов, пытавшихся выселить её по «схеме Долиной». Увидев сотрудников, должница распылила баллончик и устроила пожар, пламя охватило 15 квадратных метров. Ожоги получили сама виновница, один из приставов и работник органа принудительного исполнения, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Спасатели оперативно справились с огнём, подробности случившегося выясняются.