Ущерб от поджога квартиры пенсионеркой в Москве оценили в 5 млн рублей

Предварительная оценка ущерба от пожара в московской квартире, который устроила 68-летняя пенсионерка, составила около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии. После возгорания она самостоятельно покинула горящее жилище на втором этаже и спустилась вниз. Первые кадры с пострадавшей появились вскоре после происшествия. Восстановление квартиры, по оценкам специалистов, займёт от одного до двух месяцев.

Основные затраты связаны с новой отделкой, полным косметическим ремонтом и заменой мебели, которая практически полностью выгорела. На первом этапе рабочие вывезут строительный мусор и остатки уцелевших элементов интерьера. После просушки стен и полов начнётся детальная оценка состояния конструкции, чтобы понять, потребуется ли усиление перекрытий.

Сгоревшее жильё находится в пятиэтажном доме. Соседи не пострадали, однако происшествие вызвало широкий резонанс. Обстоятельства, толкнувшие пенсионерку на поджог, остаются предметом следствия.