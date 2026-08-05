Ущерб от поджога квартиры пенсионеркой в Москве оценили в 5 млн рублей
Предварительная оценка ущерба от пожара в московской квартире, который устроила 68-летняя пенсионерка, составила около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.
Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии. После возгорания она самостоятельно покинула горящее жилище на втором этаже и спустилась вниз. Первые кадры с пострадавшей появились вскоре после происшествия. Восстановление квартиры, по оценкам специалистов, займёт от одного до двух месяцев.
Основные затраты связаны с новой отделкой, полным косметическим ремонтом и заменой мебели, которая практически полностью выгорела. На первом этапе рабочие вывезут строительный мусор и остатки уцелевших элементов интерьера. После просушки стен и полов начнётся детальная оценка состояния конструкции, чтобы понять, потребуется ли усиление перекрытий.
Сгоревшее жильё находится в пятиэтажном доме. Соседи не пострадали, однако происшествие вызвало широкий резонанс. Обстоятельства, толкнувшие пенсионерку на поджог, остаются предметом следствия.
Напомним, в Москве пенсионерка, не пускавшая новую собственницу в проданную четыре года назад квартиру, 5 августа подожгла её при появлении приставов: пламя охватило 15 кв. м, пострадали она, пристав и сотрудник службы, а жильца эвакуировали из-за дыма. Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что женщине грозит не тюрьма, а принудительное психиатрическое лечение, поскольку в её действиях видны отклонения, и разъяснения Верховного суда меняют подход к таким делам. Пострадавшую доставили в реанимацию. Life.ru опубликовал кадры с обгоревшей поджигательницей.
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