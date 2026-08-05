Тюрьма или больница? Юрист объяснил, что светит столичной пенсионерке за поджог квартиры

Московской пенсионерке, которая так не хотела выселяться из проданной квартиры, что подожгла её, грозит не тюремный срок, а принудительное психиатрическое лечение. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал адвокат Андрей Алёшкин, пояснив, что в действиях женщины усматриваются явные признаки отклонений, а последние разъяснения Верховного суда меняют подход к подобным делам.

Скорее всего, осуждать ее никто не будет, но могут направить на принудительное психиатрическое лечение, поскольку тут имеются явные отклонения. Я не врач, но основания предполагать наличие такого диагноза есть. Поэтому полагаю, что здесь следует подойти более гуманно: отправить женщину по решению суда в стационар и тем самым освободить квартиру, дав возможность новому собственнику провести ремонт. Я вижу это только так. Андрей Алёшкин Адвокат

По словам адвоката, причиной срыва мог стать стресс или возраст — не выдержали нервы. Он считает, что пенсионерке нужна реабилитация, а не наказание. При этом он напомнил, что материального ущерба женщина, скорее всего, не покроет — ремонт ляжет на плечи нового собственника.

Алёшкин также обратил внимание на недавнее постановление Пленума Верховного суда. Теперь при оспаривании сделок с участием пожилых людей суд обязан назначать психиатрическую экспертизу — по аналогии с освидетельствованием водителей на состояние опьянения. Отказ от её прохождения будет приравнен к признанию иска.

«Верховный Суд добавил, что отказ от прохождения освидетельствования будет равноценен признанию иска и автоматическому подтверждению прав нового собственника. Такая конструкция в дальнейшем будет способствовать уменьшению подобных схем. Но от таких неадекватных действий защита тоже нужна была бы», — пояснил адвокат.

Алешкин также предупредил, что в некоторых случаях в покупке участвуют сами мошенники: сначала провоцируют продажу, а потом по дешёвке покупают квартиру. «Это отдельная категория, которая нуждается в специальном регулировании и квалификации по статье "Мошенничество"», — подчеркнул он.

При этом там, где покупатель — незаинтересованное лицо, сделка реальна и оплата произведена, договоры расторгаться не должны. «Суд оценивает действия в совокупности: как человек показывал квартиру, как искал клиентов. Если цена была рыночной и стороны исполняли свои обязательства, сделка должна устоять», — пояснил адвокат.

В качестве системного решения проблемы он предложил создать государственную программу социальных домов для пожилых людей — с правом проживания, но без права отчуждения имущества. Это, по его мнению, защитит пенсионеров от мошенников и снизит риск подобных конфликтов.

«То есть ей вполне могут заменить прошлый условный срок на принудительное лечение», — резюмировал Алешкин.