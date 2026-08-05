Появилось видео с моментом поджога квартиры в Москве, устроенного пенсионеркой

В распоряжении Telegram-канала SHOT появились кадры момента поджога квартиры в Москве. Инцидент произошёл сегодня утром в доме на улице Менжинского.

Появились кадры поджога квартиры в Москве, устроенного пенсионеркой. Видео © SHOT

На видео видно, как пожар начинается сразу после того, как судебный пристав и сотрудник службы исполнения вскрывают дверь и заходят внутрь. Почти мгновенно в одной из комнат вспыхивает открытое пламя. После этого на место вызывают экстренные службы.

В результате происшествия пострадали три человека. Пенсионерка, устроившая поджог, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Женщина не хотела выселяться по так называемой «схеме Долиной» и решилась на поджог в момент визита представителей закона.