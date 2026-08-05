Появилось видео с моментом поджога квартиры в Москве, устроенного пенсионеркой
В распоряжении Telegram-канала SHOT появились кадры момента поджога квартиры в Москве. Инцидент произошёл сегодня утром в доме на улице Менжинского.
Появились кадры поджога квартиры в Москве, устроенного пенсионеркой. Видео © SHOT
На видео видно, как пожар начинается сразу после того, как судебный пристав и сотрудник службы исполнения вскрывают дверь и заходят внутрь. Почти мгновенно в одной из комнат вспыхивает открытое пламя. После этого на место вызывают экстренные службы.
В результате происшествия пострадали три человека. Пенсионерка, устроившая поджог, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Женщина не хотела выселяться по так называемой «схеме Долиной» и решилась на поджог в момент визита представителей закона.
Напомним, сегодня в Москве пенсионерка, использовавшая схему «Долиной» — то есть, не пускавшая в неё новую собственницу — подожгла квартиру при появлении приставов, пытавшихся выселить её. Сделку о продаже жилья она заключила ещё четыре года назад, и после долгих разбирательств суд постановил, что 5 августа пожилая женщина должна покинуть квартиру. Увидев сотрудников, должница распылила баллончик и устроила пожар, пламя охватило 15 квадратных метров. Ожоги получили сама виновница, один из приставов и работник органа принудительного исполнения, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Спасатели оперативно справились с огнём, пострадавшую увезли в реанимацию. Life.ru публиковал видео с обгоревшей пенсионеркой.
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