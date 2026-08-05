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Регион
5 августа, 10:07

Спалившая квартиру в Москве пенсионерка ранее поджигала военкомат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсионерка Наталья Иванова, которая подожгла квартиру в Москве в день, когда должна была съехать, ранее устроила пожар в военкомате Бабушкинского и Тимирязевского районов. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru сообщила покупательница Нино Цитлидзе.

Покупательница Нино Цитлидзе рассказала, что продавец её квартиры ранее поджигала военкомат. Видео © Life.ru

«Продавец моей квартиры подожгла военкомат Бабушкинского и Тимирязевского районов города Москвы», — сказала Цитлидзе.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно по статье о хулиганстве.

Пенсионерка из Москвы попала на видео после поджога квартиры
Пенсионерка из Москвы попала на видео после поджога квартиры

Собеседница Life.ru добавила, что четыре года ежемесячно оплачивала ипотеку, при этом не могла попасть в собственное жильё. В итоге 2-й Конституционный суд общей юрисдикции постановил выселить женщина и передать Цитлидзе ключи. Пенсионерка отказалась открывать дверь, тогда приставы решили скрыть её. По словам покупательницы, Иванова согласилась, но через пару минут устроила поджог.

Напомним, сегодня в Москве произошло ЧП с участием пенсионерки, которая отказывалась выселяться из проданной квартиры. Четыре года она продала жильё, но полученные от покупательницы деньги отдала мошенникам. После долгих судебных тяжб было вынесено постановление: 5 августа пожилая женщина обязана освободить жилплощадь. Когда для исполнения решения пришли приставы, должница распылила баллончик и устроила поджог. Огонь охватил 15 квадратных метров. В результате сама пенсионерка, один из приставов и сотрудник органов принудительного исполнения получили ожоги, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Life.ru опубликовал видео с обгоревшей женщиной.

«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка
«Горит всё, там люди!» Эмоциональное видео от хозяйки квартиры, которую спалила нежелавшая съезжать пенсионерка

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Анастасия Никонорова
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