Спалившая квартиру в Москве пенсионерка ранее поджигала военкомат

Пенсионерка Наталья Иванова, которая подожгла квартиру в Москве в день, когда должна была съехать, ранее устроила пожар в военкомате Бабушкинского и Тимирязевского районов. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru сообщила покупательница Нино Цитлидзе.

Покупательница Нино Цитлидзе рассказала, что продавец её квартиры ранее поджигала военкомат. Видео © Life.ru

«Продавец моей квартиры подожгла военкомат Бабушкинского и Тимирязевского районов города Москвы», — сказала Цитлидзе.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно по статье о хулиганстве.

Собеседница Life.ru добавила, что четыре года ежемесячно оплачивала ипотеку, при этом не могла попасть в собственное жильё. В итоге 2-й Конституционный суд общей юрисдикции постановил выселить женщина и передать Цитлидзе ключи. Пенсионерка отказалась открывать дверь, тогда приставы решили скрыть её. По словам покупательницы, Иванова согласилась, но через пару минут устроила поджог.

Напомним, сегодня в Москве произошло ЧП с участием пенсионерки, которая отказывалась выселяться из проданной квартиры. Четыре года она продала жильё, но полученные от покупательницы деньги отдала мошенникам. После долгих судебных тяжб было вынесено постановление: 5 августа пожилая женщина обязана освободить жилплощадь. Когда для исполнения решения пришли приставы, должница распылила баллончик и устроила поджог. Огонь охватил 15 квадратных метров. В результате сама пенсионерка, один из приставов и сотрудник органов принудительного исполнения получили ожоги, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Life.ru опубликовал видео с обгоревшей женщиной.