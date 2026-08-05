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5 августа, 09:42

Продала квартиру четыре года назад: Адвокат рассказал о московской пенсионерке-поджигательнице

Спалившую квартиру в Москве пенсионерку должны были сегодня выселить

Место происшествия. Обложка © Life.ru

Место происшествия. Обложка © Life.ru

68-летняя москвичка, устроившая поджог квартиры, сегодня должна покинуть её по решению суда. Об этом Life.ru рассказал адвокат новой владелицы жилья Максим Пешков.

Адвокат о выселении владелицы жилья. Видео © Life.ru

По его словам, сделка купли-продажи прошла ещё в 2022 году и была абсолютно законной. Решение о выселении вступило в силу 28 мая, пенсионерке дали время на сборы, а на сегодня назначили завершение исполнительных действий. К двери прибыли приставы, адвокат, его доверительница и понятые.

Дверь никто не открыл, и замок начали вскрывать. На шум вышла хозяйка. Ей вручили документы, после чего она попросила пять минут, чтобы взять необходимые вещи. Однако спустя две-три минуты женщина выбежала из комнаты полностью в огне, за ней повалил дым. Один из приставов принялся тушить её мокрым полотенцем, после чего вызвали экстренные службы.

Пенсионерка из Москвы попала на видео после поджога квартиры
Пенсионерка из Москвы попала на видео после поджога квартиры

Напомним, в Москве женщина, не пускавшая новую владелицу в жильё по схеме «Долиной» подожгла квартиру при появлении приставов, пытавшихся выселить её. Увидев сотрудников, должница распылила баллончик и устроила пожар, пламя охватило 15 квадратных метров. Ожоги получили сама виновница, один из приставов и работник органа принудительного исполнения, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Спасатели оперативно справились с огнём. Виновницу увезли в реанимацию.

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Юрий Лысенко
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