Продала квартиру четыре года назад: Адвокат рассказал о московской пенсионерке-поджигательнице

68-летняя москвичка, устроившая поджог квартиры, сегодня должна покинуть её по решению суда. Об этом Life.ru рассказал адвокат новой владелицы жилья Максим Пешков.

Адвокат о выселении владелицы жилья. Видео © Life.ru

По его словам, сделка купли-продажи прошла ещё в 2022 году и была абсолютно законной. Решение о выселении вступило в силу 28 мая, пенсионерке дали время на сборы, а на сегодня назначили завершение исполнительных действий. К двери прибыли приставы, адвокат, его доверительница и понятые.

Дверь никто не открыл, и замок начали вскрывать. На шум вышла хозяйка. Ей вручили документы, после чего она попросила пять минут, чтобы взять необходимые вещи. Однако спустя две-три минуты женщина выбежала из комнаты полностью в огне, за ней повалил дым. Один из приставов принялся тушить её мокрым полотенцем, после чего вызвали экстренные службы.

Напомним, в Москве женщина, не пускавшая новую владелицу в жильё по схеме «Долиной» подожгла квартиру при появлении приставов, пытавшихся выселить её. Увидев сотрудников, должница распылила баллончик и устроила пожар, пламя охватило 15 квадратных метров. Ожоги получили сама виновница, один из приставов и работник органа принудительного исполнения, а соседа сверху эвакуировали из-за задымления. Спасатели оперативно справились с огнём. Виновницу увезли в реанимацию.