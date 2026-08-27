Лосины в 77 и 17 млн за выход: почему стареющий Леонтьев дерёт с россиян дороже, чем с американцев Оглавление «Не тыкайте в рот!»: скандал с директором 17 млн за 50 минут: новые аппетиты Леонтьева «Тихушник»: за что Леонтьева не любят Соседи по Майами: почему Леонтьев поёт у Крутого Вилла за 11 млн, сауна и пирс: дом Леонтьева в Майами Несмотря на реноме «тихушника», 77-летний певец Валерий Леонтьев продолжает эпатировать публику скандалами и слухами. Как в последние годы живёт стареющая звезда, выяснял Life.ru. 26 августа, 21:20 4729 4729 Валерий Леонтьев зарабатывает так, как мало кто из российских артистов. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

«Не тыкайте в рот!»: скандал с директором

Тихо уехавшему из России певцу Валерию Леонтьеву удаётся регулярно попадать в скандалы. Последний случился на днях на фестивале «Новая волна» в Казани, куда артист приезжает уже второй год подряд по приглашению Игоря Крутого. «Удружил» Леонтьеву его собственный концертный директор Борис Чигирёв.

За кулисами звезда советской эстрады общалась с журналистами, окружившими его после выступления. После того как репортёры протянули микрофоны к лицу Леонтьева, менеджер вскипел ненавистью.

— Вы сейчас в зубы попадёте! — набросился Чигирёв на одну из корреспонденток. — Я буду переживать! Мне за это деньги, девочка, платят! Я тебе сейчас так дам, улетишь отсюда! Ведите себя прилично, а не в рот тычьте. Нет здесь журналистов!

Инцидент попал на камеру и разлетелся по Сети, вызвав бурю негодования, несмотря на то что сам певец оказался совсем ни при чём. Возможно, сказался «накопительный» эффект, когда на отношение к Леонтьеву повлияли более ранние инциденты.

17 млн за 50 минут: новые аппетиты Леонтьева

Назадолго до этого — в июне — в СМИ появилась информация, что исполнитель «Дельтаплана» поднял стоимость своего 50-минутного концерта до 17 млн рублей для российских заказчиков. При этом для зарубежных цена осталась прежней — 12 млн рублей.

Теперь артист выступает только на корпоративах. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Спустя два дня плюсом к этому певец решил ещё и ужесточить условия своих выступлений. Теперь юристы Леонтьева будут требовать от организаторов концертов выплаты неустойки в размере от 2 млн рублей за несоблюдение условий райдера.

— Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей, — цитировало РИА Новости менеджера артиста.

Забавно, что певец пошёл на это, несмотря на многочисленные претензии и по другим поводам. С начала СВО Леонтьева обвиняют в том, что он тихо «слинял» из России, но также отмалчивается по поводу специальной военной операции.

«Тихушник»: за что Леонтьева не любят

Летом 2024 года после краткого визита на родину, куда артист приехал ради выступления на частном корпоративе, глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал живущего в США Леонтьева и назвал его «тихушником». Тогда же общественники потребовали проверить организаторов концерта.

А российская певица Вика Цыганова публично заявила, что была шокирована поведением её коллеги на концерте. После этого, по словам артистки, ей было физически плохо.

— Меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная не перенесла то, что я увидела, — жаловалась Цыганова.

Несмотря на возраст, на Леонтьева в России до сих пор спрос стабильный. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online/

Дошло до того, что певец попал в опубликованный некий «чёрный список российских исполнителей», чьи песни якобы не рекомендовано использовать в рекламе. Авторство этого документа так и осталось нераскрытом, и правомочность его вызывает сомнения, однако в списке среди 79 артистов оказался и Валерий Леонтьев.

Напомним, артист никак не комментировал внешнеполитическую ситуацию, и за это удостоился хейта не только в России, но и на Украине и в других странах. Например, в том же году Латвия запретила песни Леонтьева.

Что интересно, уже в начале 2025 года певец отказался от предложений о мировом турне из-за «негативного отношения Запада и резкой риторики в отношении РФ». Похоже, Леонтьев всё же высказался по поводу происходящего, просто не так громко, как того от него требовали со всех сторон.

Соседи по Майами: почему Леонтьев поёт у Крутого

Пару лет назад столичные таблоиды писали, что в Штатах Леонтьев почти банкрот — дескать, распродал имущество и живёт только концертами в России и странах СНГ. Время от времени в прессу просачиваются сведения, что стареющий артист с начала СВО к нам приезжает чуть ли не тайно — выступает на частных вечеринках за 2,5–3,5 млн рублей. Однако, как выяснилось, это не так.

Что до выступлений в Казани, петь там Валерия Леонтьева уговорил сосед по американской даче, композитор Игорь Крутой, — оба Яковлевича живут в Майами и дружат семьями. Собственно, кажется, все последние выступления артиста так или иначе проходили с подачи Крутого — например, Леонтьев выходил на сцену на юбилейных концертах друга.

Вилла за 11 млн, сауна и пирс: дом Леонтьева в Майами

Российский певец вместе с женой Людмилой Исакович живут в пригороде Майами — Сёрфсайде. Это зелёный и тихий район, расположенный между знаменитыми Майами-Бич и Бэл-Харбор и известный самой большой общиной евреев-ортодоксов в округе. Изюминка этого места — километры песчаных пляжей и морские черепахи.

Шикарная двухэтажная вилла Леонтьева находится на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн. Почти 600 квадратов жилой площади стоят на участке в 16 соток. Здесь есть собственный гараж, шесть спален и семь санузлов, а кроме них — бассейн и почти стометровый деревянный пирс с катером.

Внутри тренажёрный зал, зона СПА, сауна, лифт на второй этаж. Интерьер — мраморные полы, кожаная мягкая, а также резная деревянная корпусная мебель. На сегодняшний день это великолепие стоит больше 11 млн долларов, при этом владельцам она досталась в 2014 году всего за четыре. Если супруги решат сдавать жильё в аренду, съёмщикам, судя по данным местных риелторов, оно будет обходиться в 55 тыс. долларов в месяц. Так что до банкротства певцу всё ещё далеко.

Кстати, возможно, заграничная недвижимость певца не ограничивается только Штатами. В своё время пресса упоминала, что якобы у Леонтьева есть вилла в Испании, которой он обзавёлся после продажи загородного дома в подмосковной Валентиновке. Life.ru нашёл упоминания полного тёзки артиста в испанских бизнес-реестрах. На Leontiev Valery зарегистрирована компания, расположенная в Аликанте.

В Москве у Валерия Леонтьева в собственности пока ещё остаётся трёхэтажная 230-метровая квартира в Колокольниковом переулке — это в Мещанском районе столицы, в паре минут ходьбы от Сретенского бульвара. Цена жилого квадрата здесь превышает 600 тыс. рублей — таким образом, текущая стоимость недвижимости Леонтьева в России приближается к 150 млн рублей. Поскольку певец на родине бывает разве что наездами, за собственностью следит обслуга.

Здесь же осталась и пара дорогих автомобилей Леонтьева. В последнее время по Москве он передвигался на престижном британце Range Rover с красивым номером, а кроме него — на люксовом Mercedes-Benz S580 Maybach. При этом за руль сам владелец и не садился — пользовался услугами как минимум трёх личных водителей.

Авторы Евгений Кузнецов