У Профессора Лебединского и Оскара едет крыша, а Климушкин бомжует: вот как судьба мстит им за побег Оглавление Профессор Лебединский стал инвалидом Алексей Климушкин бомжует по Европе Оскар лечится в психушке Сбежавшие из России звёзды в большинстве своём за предательство платят суровую цену: речь не только о падении доходов, но и о ментальном здоровье. До чего дошли в эмиграции Профессор Лебединский, звезда «Универа» Климушкин и певец Оскар — в материале Life.ru. 21 августа, 21:45 4594 4594 Профессор попрошайничает, Оскар торгует собой, Климушкин кочует. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Универ», режиссёры Петр Точилин, Жанна Кадникова и др., сценаристы Вячеслав Дусмухаметов, Евгений Соболев и др., © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlebedinsky, scarlettlaqueenpage

Профессор Лебединский стал инвалидом

На днях сбежавший из России певец из 90-х Профессор Лебединский, некогда популярный благодаря песне «Я убью тебя, лодочник», отпраздновал небольшую победу — теперь в США он может претендовать на бесплатное медицинское обслуживание и даже получать талоны на питание.

Нищенствующий в Америке безработный артист попал в больницу сразу с четырьмя нехорошими диагнозами, свидетельствующими о его тяжёлом психическом состоянии, после чего ему оформили инвалидность и материальную помощь.

Музыкант уехал из России ещё в 2014 году по политическим мотивам прямиком в Незалежную, где рассыпался в благодарностях украинцам, стыдясь того, что он русский. Алексей Лебединский (так на самом деле зовут певца) утверждал, что на Украине любят «нормальных русских».

Тогда он заявлял, что Крым нужно вернуть, и намекал на скорую смену строя в России. По его словам, страна должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги. Отдать Крым, сказав: «Извините, предыдущее начальство погорячилось».

Кстати, странно, что внезапно полюбивший Украину музыкант не остался в Незалежной и почти сразу поехал дальше. Возможно, он рассчитывал повторить в Америке свой российский успех и хорошо заработать.

В Майами он вроде сумел приобрести жильё. Возможно, в этом могли помочь деньги, вырученные от продажи квартиры Лебединского в подмосковном Одинцове. Там на улице Ново-Спортивной музыкант владел площадью 240 квадратных метров в элитной новостройке и вообще жил весьма неплохо. Несмотря на это, он поливал грязью и свой город, и Москву, и страну.

В итоге в США тоже всё оказалось не так, как Лебединскому хотелось. Денег он не заработал, проел накопления и вскоре начал попрошайничать в интернете, угрожая фанатам отправиться жить «под мост», если ему не накидают донатов. Занятно, но, по слухам, время от времени певец наведывался в ненавистную ему Россию ради выступлений и заработка.

Постепенно восторг от жизни в США у Лебединского сменился критикой. По его мнению, США — «самая толстая страна в мире», врачи некомпетентны, «Америка ему чужая», и вообще, он хочет перебраться на Украину. Впрочем, до неё он почему-то так и не доехал.

При этом всё время жизни в изгнании он жаловался на здоровье: на скачки давления, на поджелудочную и т.д., но по итогам обследования в американских клиниках ему поставили диагноз, связанный лишь с психическим состоянием.

Так теперь выглядит Профессор Лебединский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexlebedinsky

Алексей Климушкин бомжует по Европе

Ещё один Алексей — Климушкин из «Универа» — обнищал уже в Европе. В России он прославился ролью богатого отца героя Андрея Гайдуляна в сериале «Универ». В 2022 году актёр, не сделав никаких публичных заявлений, тихо уехал в Европу. Его демарш проявился только в том, что из-за начала СВО он отменил своё интервью, которое должно было состояться в тот день.

К чести 60-летнего артиста, с тех пор он ни разу не позволил себе критику в адрес родины и властей. В окружении Климушкина говорят, что время от времени ему поступают предложения о съёмках, однако актёр полностью прервал свои связи с родиной и игнорирует предлагаемую работу.

В итоге сейчас он не имеет никакого постоянного источника дохода и хватается буквально за всё подряд. Кроме того, Климушкин запустил курсы актёрского мастерства, которые называет «кинотерапией» и с их помощью предлагает курсантам «заглянуть внутрь себя».

Одно групповое занятие обойдётся слушателю в 32 тыс. рублей, а индивидуальное — уже в 48 (в пересчёте). Впрочем, похоже, рецепт его друга Дмитрия Нагиева, «подымавшего бабки» на похожих курсах в Дубае и Грузии, у Климушкина не сработал: он постоянно находится в поисках денег, меняет места жительства и даже называет себя «эмигрантом-кочевником».

Алексей Климушкин. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Оскар лечится в психушке

Певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), известный по хитам начала нулевых «Между мной и тобой» и «Бег по острию ножа», перебрался в США в 2019 году. Там он заявил о смене пола и взял себе женское имя Скарлетт. Изначально он планировал продолжить музыкальную карьеру, но в Штатах всё пошло не по плану.

Первое время Оскар пытался зарабатывать, выступая в кабаре и работая таксистом. Однако с началом пандемии он окончательно потерял все свои источники дохода.

СМИ сообщали, что у оставшегося без работы и без денег артиста начались серьёзные проблемы с психикой и алкоголем. И, несмотря на то что родственники были готовы оплачивать Шамилю жильё, а поклонники собирали деньги на жизнь, он отказывался от помощи, предпочитая бродяжничать на улицах Нью-Йорка, в частности, в русском районе Брайтон-Бич.

Певец Оскар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage

Там, как сообщали СМИ, Оскар опустился до занятий уличной проституцией. Как писали эмигрантские СМИ, он промышлял этим в районе Куинс, где, нанося яркий макияж для защиты от агрессивных клиентов, «зазывал скучающих прохожих» и якобы брал за свои услуги всего несколько долларов, чтобы купить сигареты и алкоголь. Сестра артиста рассказывала, что он страдает манией преследования и отказывается восстанавливать документы.

В июле этого года Оскару всё же удалось покинуть США: знакомые и фанаты собрали деньги на билет, и он улетел в Турцию к сестре. Впрочем, там он не задержался, родня вывезла его на родину, где, по слухам, сейчас он находится в психиатрической больнице.

Авторы Евгений Кузнецов