"Оля, а как же я?": Бузова слилась с незнакомцем в страстном поцелуе прямо на сцене

Во время концерта в Минске российская телеведущая, певица Ольга Бузова удивила своих поклонников. На этот раз — сценой с продолжительным поцелуем с таинственным незнакомцем. Впрочем, это, по меньшей мере, выглядело, как поцелуй. Пара прикрылась от публики букетом роз.

Поцелуй Ольги Бузовой с таинственным незнакомцем на концерте в Минске. Видео @ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reel

В соцсетях появилось видео, как на сцене появляется некий мужчина, дарит Бузовой букет роз, а затем долго и страстно целует её. Они медленно отходят за кулисы, где обнимаются. Судя по всему, блогерша была не против такого развития событий. Поклонники до сих пор гадают, кто же этот незнакомец.

"А как же я? Оля, а я?" — выкрикнул один из фанатов, пока Бузова предавалась чувствам на сцене.