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Квартиры и дома стали пропадать из продажи: Какой недвижимости не хватает покупателям

В ряде сегментов недвижимости наметился дефицит. При этом в ближайшие месяцы самое востребованное жильё вообще может исчезнуть из продажи. Как это отразится на ценах и что надо учесть покупателям.

8 февраля, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Сейчас есть дефицит в сегменте таунхаусов. Это связано со сложностью получения исходно-разрешительной документации, а также с изменением структуры ИРД. За счёт этого процесс появления новых ЖК с таунхаусами задерживается. Об этом рассказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган.

Она отметила, что за последние два года значительно сократился сегмент дешёвого жилья в принципе. Это касается и квартир, и домов экономкласса. Предложение снизилось за счёт высокого спроса на недвижимость именно этих категорий.

— Сейчас в ценовом сегменте до пяти миллионов предлагаются студии в статусе апартаментов на окраине границ старой Москвы либо студии и однокомнатные квартиры в загородных проектах до тридцати километров от МКАД. Это случилось из-за вымывания самых доступных вариантов, с одной стороны, и повышения цен со стороны девелоперов с другой. За 2022 год средняя стоимость квадратного метра в новостройках России увеличилась на 14,6%, в 2021-м цены поднялись на 16,3%. Вряд ли будет появляться новое жильё в сегменте до пяти миллионов рублей. Но будут появляться другие привлекательные объекты в бюджете до 10–12 миллионов. Те же таунхаусы, пояснила Екатерина Коган.

Конечно, сейчас некоторые девелоперы предлагают акционные цены на ряд лотов. Екатерина Коган обратила внимание, что застройщики ведут работу на кредитные средства от банков (проектное финансирование) и ограничены финансовыми моделями.

Сейчас нужно отметить, что условия по ценам преимущественно совпадают с планами, а вот темпы строительства выдерживать сложнее. Поэтому аналитик сомневается, что будут масштабироваться скидки на жильё. Скорее будет снижение динамики продаж.

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Антон Вьюгин — коммерческий директор ГК "Монолитхолдинг" — отметил, что покупатели сейчас в первую очередь обращают внимание на жильё, доступное по субсидированной ипотеке. В этом году в продаже жилья будет ещё больше, потому что сейчас недвижимости строится больше, чем продаётся. Значительное количество проектов было начато при высоком росте стоимости квадратного метра и низкой ипотечной ставке.

По его словам, застройщики, особенно в Московском регионе, продолжают активно предлагать скидки до 30%. Покупательский спрос стагнирует и в тех регионах, где конкуренция выше. Там скидки больше.

— Активный рост стоимости недвижимости происходил в 2020–2021 годах, на рынке надулся огромный ценовой пузырь. Поэтому самые дешёвые лоты очень быстро уходят из экспозиции. Но сегодня рост цен прекратился, и в дальнейшем стоимость жилья будет находиться под давлением. Покупательского ажиотажа на рынке пока не предвидится, и выбор остаётся достаточно широкий, рассказал директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Он добавил, что усреднённая стоимость объекта на вторичном рынке старой Москвы в январе 2023 года составила 17,72 миллиона рублей, в январе 2022-го — 14,95 миллиона. Усреднённая стоимость объекта на рынке новостроек старой Москвы в январе 2023 года составила 13,98 миллиона, в январе 2022-го — 19,79 миллиона.

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Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский предполагает, что в будущем весьма вероятен дефицит домов стоимостью до пяти миллионов рублей. Причина — рост спроса на дешёвое жильё в непосредственной близости от столицы в Московской области.

— Города индустриального характера, где было расположено большое количество заводов "недружественных компаний", испытывают дефицит рабочих мест. Эти заводы закрыты, а на процесс импортозамещения его владельца требуется время. Такие города расположены в 180–250 километрах от Москвы, где сосредоточено максимальное количество вакансий. Из своего города не доехать. Именно поэтому люди оттуда рассматривают продажу своих квартир и покупку максимального бюджетного жилья до пяти миллионов рублей в транспортной доступности от Москвы. Подчеркну, не в непосредственной близости, а в доступности. 80 километров от МКАД на экспрессе можно преодолеть за час, если дом или квартира около железнодорожной станции, рассказал Максим Лазовский.

По его словам, если семья небольшая (два человека), она будет скорее искать квартиру. От трёх человек — уже дом для круглогодичного проживания. Тем более что такие покупатели, скорее всего, подпадут под программу льготной семейной ипотеки. Спрос на такое качественное и дешёвое жильё будет последовательно расти к высокому сезону — марту и апрелю. В дальнейшем предложение будет вымываться, а самые привлекательные варианты просто исчезнут из продажи.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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