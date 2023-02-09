Квартиры и дома стали пропадать из продажи: Какой недвижимости не хватает покупателям В ряде сегментов недвижимости наметился дефицит. При этом в ближайшие месяцы самое востребованное жильё вообще может исчезнуть из продажи. Как это отразится на ценах и что надо учесть покупателям. 8 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Сейчас есть дефицит в сегменте таунхаусов. Это связано со сложностью получения исходно-разрешительной документации, а также с изменением структуры ИРД. За счёт этого процесс появления новых ЖК с таунхаусами задерживается. Об этом рассказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган.

Она отметила, что за последние два года значительно сократился сегмент дешёвого жилья в принципе. Это касается и квартир, и домов экономкласса. Предложение снизилось за счёт высокого спроса на недвижимость именно этих категорий.

— Сейчас в ценовом сегменте до пяти миллионов предлагаются студии в статусе апартаментов на окраине границ старой Москвы либо студии и однокомнатные квартиры в загородных проектах до тридцати километров от МКАД. Это случилось из-за вымывания самых доступных вариантов, с одной стороны, и повышения цен со стороны девелоперов — с другой. За 2022 год средняя стоимость квадратного метра в новостройках России увеличилась на 14,6%, в 2021-м цены поднялись на 16,3%. Вряд ли будет появляться новое жильё в сегменте до пяти миллионов рублей. Но будут появляться другие привлекательные объекты в бюджете до 10–12 миллионов. Те же таунхаусы, — пояснила Екатерина Коган.

Конечно, сейчас некоторые девелоперы предлагают акционные цены на ряд лотов. Екатерина Коган обратила внимание, что застройщики ведут работу на кредитные средства от банков (проектное финансирование) и ограничены финансовыми моделями.

Сейчас нужно отметить, что условия по ценам преимущественно совпадают с планами, а вот темпы строительства выдерживать сложнее. Поэтому аналитик сомневается, что будут масштабироваться скидки на жильё. Скорее будет снижение динамики продаж.

Антон Вьюгин — коммерческий директор ГК "Монолитхолдинг" — отметил, что покупатели сейчас в первую очередь обращают внимание на жильё, доступное по субсидированной ипотеке. В этом году в продаже жилья будет ещё больше, потому что сейчас недвижимости строится больше, чем продаётся. Значительное количество проектов было начато при высоком росте стоимости квадратного метра и низкой ипотечной ставке.

По его словам, застройщики, особенно в Московском регионе, продолжают активно предлагать скидки до 30%. Покупательский спрос стагнирует и в тех регионах, где конкуренция выше. Там скидки больше.

— Активный рост стоимости недвижимости происходил в 2020–2021 годах, на рынке надулся огромный ценовой пузырь. Поэтому самые дешёвые лоты очень быстро уходят из экспозиции. Но сегодня рост цен прекратился, и в дальнейшем стоимость жилья будет находиться под давлением. Покупательского ажиотажа на рынке пока не предвидится, и выбор остаётся достаточно широкий, — рассказал директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Он добавил, что усреднённая стоимость объекта на вторичном рынке старой Москвы в январе 2023 года составила 17,72 миллиона рублей, в январе 2022-го — 14,95 миллиона. Усреднённая стоимость объекта на рынке новостроек старой Москвы в январе 2023 года составила 13,98 миллиона, в январе 2022-го — 19,79 миллиона.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский предполагает, что в будущем весьма вероятен дефицит домов стоимостью до пяти миллионов рублей. Причина — рост спроса на дешёвое жильё в непосредственной близости от столицы в Московской области.

— Города индустриального характера, где было расположено большое количество заводов "недружественных компаний", испытывают дефицит рабочих мест. Эти заводы закрыты, а на процесс импортозамещения его владельца требуется время. Такие города расположены в 180–250 километрах от Москвы, где сосредоточено максимальное количество вакансий. Из своего города не доехать. Именно поэтому люди оттуда рассматривают продажу своих квартир и покупку максимального бюджетного жилья до пяти миллионов рублей в транспортной доступности от Москвы. Подчеркну, не в непосредственной близости, а в доступности. 80 километров от МКАД на экспрессе можно преодолеть за час, если дом или квартира около железнодорожной станции, — рассказал Максим Лазовский.

По его словам, если семья небольшая (два человека), она будет скорее искать квартиру. От трёх человек — уже дом для круглогодичного проживания. Тем более что такие покупатели, скорее всего, подпадут под программу льготной семейной ипотеки. Спрос на такое качественное и дешёвое жильё будет последовательно расти к высокому сезону — марту и апрелю. В дальнейшем предложение будет вымываться, а самые привлекательные варианты просто исчезнут из продажи.

Авторы Нина Важдаева