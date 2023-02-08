Условия валютных операций стали другими: Каким будет курс рубля со следующей недели На валютном рынке произошло несколько значимых событий. Ещё одно ожидается в конце этой недели. К каким отметкам приблизится курс рубля в середине февраля. 7 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Юрлица-экспортёры больше не обязаны продавать валютную выручку. Это касается компаний, которые участвуют в поставках товаров в рамках межправительственных соглашений. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу 6 февраля.

7 февраля Центробанк увеличивает продажи юаней в три раза. До 6 марта регулятор продаст китайскую валюту на 160,2 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом месяце. Ежедневный объём продаж юаней в феврале составит 8,9 млрд, тогда как в январе был 3,2.

На валютном рынке в последние дни наблюдалось плавное ослабление рубля. Курс российской валюты к доллару постепенно поднялся к отметке 71. Сказываются как локальная слабость нефтяных цен (нефть Brent опускалась ниже 80 долларов) и общий рост индекса доллара (DXY), так и тревожность по поводу резко выросшего январского дефицита бюджета. Об этом рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

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Тем не менее с 7 февраля ЦБ РФ в рамках операций по бюджетному правилу нарастил объёмы продажи юаней, что должно оказать некоторую поддержку российской валюте, приостановив фазу ослабления. По прогнозам Василия Карпунина, курс рубля к доллару в ближайшие сессии может оставаться около 70–72. Пара CNY/RUB — около 10,3–10,6.

— Что касается принятых мер по отмене обязательства продажи валютной выручки по межправительственным соглашениям, то они вряд ли окажут сильное воздействие на котировки. Обязывающие меры продавать валюту для крупнейших экспортёров и так ранее уже были смягчены, — добавил Василий Карпунин.

Такого же мнения придерживается и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его оценкам, рубль останется в текущих рамках — резких перепадов настроения удастся избежать.

— Сейчас частично рубль поддерживается интервенциями Центрального банка России через продажу юаня. Из важных событий ожидаем заседания ЦБ России по процентной ставке, которое состоится 10 февраля. Участники рынка считают, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Она остаётся на этом уровне с 19 сентября 2022 года. Реакция на решение может быть, если ЦБ изменит ставку. При сохранении ставки реакции ожидать не стоит, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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В феврале он ожидает ослабление рубля к доллару до 72,50, промежуточным уровнем выступит 71,50. В январе дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей. Размер январского дефицита достиг 60% от плана на весь 2023 год. Минфину нужно найти денежные ресурсы для того, чтобы закрыть этот пробел. Аналитик рассматривает ослабление рубля как один из вариантов решения этой задачи.

Владислав Антонов добавил, что нефтяной рынок тоже сейчас играет не в пользу российской валюты, сохраняются риски уйти к отметке 77 долларов за баррель. Внешний фон и техническая картина по рублю указывают на ослабление. Минфин сообщил, что увеличение дефицита связано с обострением геополитической ситуации, санкциями, а также снижением котировок цен на нефть марки Urals, большим дисконтом и сокращением объёмов экспорта природного газа. Так что к снижению цен на нефть рубль станет сейчас чувствительнее.

— Мы не ожидаем серьёзных изменений в динамике курса рубля на следующей неделе. Отмена правила об обязательной продаже валюты является ещё одним смягчением указа президента. Напомним, что в феврале прошлого года экспортёры обязаны были продавать 80% валютной выручки. Но уже в мае норму скорректировали до 50%, а ещё через несколько месяцев, в июне, это правило и вовсе отменили, с тех пор объём продаваемой валюты определялся правительственной комиссией по инвестициям и ЦБ РФ. Таким образом, последнее видоизменение скорее связано с необходимостью снижения навеса предложения на рынке. Ослабление рубля скорее связано с тем, что с 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, которое создаёт давление на рубль из-за ожиданий снижения экспортных доходов, — рассказала аналитик УК "Альфа-Капитал" Юлия Мельникова.

Авторы Нина Важдаева