Матвиенко заявила, что олимпийское движение утратит конкурентоспособность без России

Без российских спортсменов олимпийское движение утратит конкурентоспособность. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Палаты молодых законодателей.

"Нам надо поддержать своих спортсменов, думать, как их дополнительно поддержать в это непростое время. Пройдёт эта агония. Без российского спорта ни олимпийское движение, ни международные соревнования не могут быть. Они просто потеряют конкурентоспособность", — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия внесла значимый вклад в развитие мирового спорта. По её мнению, трансгендерам из ряда государств будет легче победить на соревнованиях без участия РФ, однако "мир понимает, то происходит". Спикер Совфеда попросила российских спортсменов не терять волю и продолжать тренироваться, пообещав, что в будущем в нашей стране будут проводиться соревнования с представителями дружественных государств.