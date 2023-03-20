Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян

В Федерации тенниса Украины (ФТУ) внезапно высказались против бойкота соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Белоруссии. Соответствующую просьбу организация направила в Национальный олимпийский комитет (НОК).

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы", — говорится в сообщении ФТУ.

Решение о бойкоте, как считают в федерации, приведёт к уничтожению украинского тенниса и станет санкцией не против российских или белорусских спортсменов, а против украинских.