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20 марта, 15:03

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян

В Федерации тенниса Украины (ФТУ) внезапно высказались против бойкота соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Белоруссии. Соответствующую просьбу организация направила в Национальный олимпийский комитет (НОК).

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы", — говорится в сообщении ФТУ.

Решение о бойкоте, как считают в федерации, приведёт к уничтожению украинского тенниса и станет санкцией не против российских или белорусских спортсменов, а против украинских.

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Ранее стало известно, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиян Ивана Михайлюка и Дарью Мишину за нарушение антидопинговых правил.

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Freepik

Наталья Исакова
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