СМИ узнали о планах Adidas продать бизнес в России

Немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas планирует передать российское подразделение иностранному инвестору. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

Как указал один из собеседников издания, таким образом компания может перезапустить в новом формате около ста наиболее прибыльных магазинов в стране.

Adidas объявила о приостановке работы в РФ и временном закрытии розничных магазинов в марте прошлого года, а в октябре компания приняла решение окончательно свернуть деятельность в нашей стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. Руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара. Так, подразделение договорилось о скидке в 14 процентов на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне в Подмосковье сроком до 2024-го и 2026 года.

Другой популярный бренд спортивной обуви и одежды — Reebok, который входил в структуры Adidas, а в марте прошлого года был продан американской Authentic Brands Group (ABG), — также приостановил деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в РФ через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.