Юрист дала совет, как не стать жертвой сантехников-аферистов

Прочистка канализации или установка кондиционера могут закончиться вымогательством и мошенничеством. О том, как не стать жертвой обмана со стороны сантехников-аферистов, объяснила юрист, консультант Центра экспертного сопровождения политических процессов Александра Турапина. В первую очередь она призвала до начала работ заключать договор, чтобы на его основании потом происходила оплата.

Как подчеркнула юрист в беседе с РИА ФАН, в документе должна быть ссылка на прайс-лист, в соответствии с которым будут выполняться те или иные действия. Как правило, оказание услуги начинается с диагностики — как бесплатной, так и оплачиваемой.

"После проведения диагностики, как правило, согласно документу удобным вам способом мастер сообщает, какие конкретно поломки произошли в вашем случае. Устно или письменно, лучше письменно, вы даёте ответ, готовы ли вы производить указанный ремонт согласно прайсу. Мастер фиксирует ваше решение", — отметила Турапина.

Она посоветовала оформлять договор в письменном виде — так проще принудить ремонтника к исполнению заказа и доказать, сколько стоит услуга. Способ выполнения работы и форма оплаты также должны быть отражены в документах. Обратила внимание юрист и на ситуацию, когда в дом пытаются попасть посторонние.

"Без согласия никто не может проникать в дом. По договору, пусть даже устному, вы пустили конкретное лицо. Остальные лица незаконно проникли в помещение. Если их не планировал никто пускать, лучше всего вызвать полицию, зафиксировать всё это. Заодно составить акт разногласий с исполнителем работ по ремонту, чтобы показать, что вы готовы действовать в правовом поле. Если есть какие-то травмы, сломанные вещи — всё это нужно фиксировать", — подчеркнула Турапина.

Есть обязательства и у потребителя: он должен оплатить услуги, даже если договор признан незаключённым, но все работы выполнены, напомнила юрист.