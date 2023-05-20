Раскрыты две стандартные схемы обмана россиян непорядочными строителями

Есть по меньшей мере две стандартные схемы, которые недобросовестные строители постоянно практикуют, чтобы нажиться на россиянах. Об этих уловках читателям Лайфа рассказал генеральный директор АО "Главснаб", эксперт по строительству Фёдор Васильев.

"Первый вариант — если строители договариваются с клиентом, что они сами будут закупать или докупать стройматериалы. В этом случае они берут их, как правило у знакомых продавцов со скидкой, а в бумажных чеках, которые им потом выписывают, всегда указана завышенная стоимость, которую они потом обозначают клиенту", — объяснил он.

Причём эта схема используется даже при обычном ремонте небольшой квартиры. Махинация позволяет строителям навариться на десятки тысяч рублей. Вторая схема используется в случае договорённости, что клиент сам закупает материалы. Так, работники просят неправильное количество, например, цемента, забирая себе оставшееся. Потом стройматериалы продаются на стороне. А ещё строители могут использовать тот же "лишний" цемент на другом объекте, требуя деньги с другого клиента. Получается, за тот же мешок платят сразу два человека, а разница идёт в карман ремонтников.

Чтобы не попасться на удочку таких работников, Васильев советует хорошо изучить специфику конкретного ремонта. Например, пусть строитель-профессионал составит смету и рассчитает количество расходников. Хотя сделать это можно и самостоятельно, зная площадь квартиры.

"Второе — "стоять над душой" и спрашивать о том, куда и сколько чего пошло, быть дотошными клиентами иногда бывает полезно, ведь в случае с ремонтом это позволит сэкономить вам хотя бы часть денег", — подчеркнул эксперт.

А если всё-таки нужно отправить строителей за недостающими материалами в процессе ремонта, то лучше для этого выбрать конкретный магазин с известными ценами или же сделать заказ в Интернете самостоятельно. Так клиента точно не обманут липовыми чеками и накладными.