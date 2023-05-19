С 1 июня в магазинах перепишут ценники: Какие товары подешевеют, а какие подорожают В июне изменятся таможенные сборы, ожидается новый виток колебания курса валют и вырастет спрос на сезонные продукты. Как это отразится на стоимости основных товарных групп? 18 мая, 23:40 Летом магазины могут повысить цены. Обложка © Shutterstock

Какие товары подорожают после 1 июня

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что точно подорожает вся электроника, поскольку с июня в России отменяется минимальный таможенный сбор на неё. Если раньше был минимальный сбор в 800 рублей, то теперь импортёры должны будут платить пошлину в размере 30 000. При этом не важно, какого размера партия — хоть десяток устройств.

— Это же коснётся телеком- и мультимедийного оборудования. То есть смартфоны, принтеры, флешки и жёсткие диски, игровые консоли, фотоаппараты, видеокамеры и даже smart-часы с базовыми станциями подскочат в цене. Пока розница будет держаться за счёт запасов на складах, но я бы рассчитывал на подорожание в 12–15% уже в ближайшее время. Из товаров личной гигиены ещё весной начали дорожать пелёнки для новорождённых — на 0,9%, зубные щётки — на 0,4%, гигиенические прокладки и туалетная бумага — на 0,1%. Сухие корма для животных также немного подросли в цене — на 0,2%. По этим категориям товаров, полагаю, подорожание продолжится в сравнимых пределах, — прогнозирует Артём Деев.

Смартфоны могут подорожать. Фото © Shutterstock

На сегодняшний день ожидается рост цен на мебель в пределах 15% уже в самое ближайшее время. И это при отсутствии стресс-факторов, внешнеэкономических в первую очередь. Такое повышение касается в основном премиум-сегмента. В других отраслях цифры могут оказаться и выше за счёт большей зависимости от иностранных поставщиков и отсутствия должного объёма складских запасов. Об этом рассказала директор по маркетингу мебельной компании Mr.Doors Екатерина Хворостова.

— Курс доллара действительно снижался в первой половине мая, 12-го числа, — вплоть до 75,88 рубля. Однако сейчас он стоит уже более 80. Все это говорит о скорее ситуативной динамике укрепления рубля, в долгосрочном периоде ситуация пока не меняется. В июне на рынке ИЖС я ожидаю скорее удорожание до 10%, чем снижение цен. Почему? Во-первых, строительные материалы закупаются заранее, и если майское кратковременное усиление рубля и сыграет роль, то только в июле/августе. Также уверен, что майское ослабление доллара не приведёт к оттоку инвесторов с малоэтажного рынка. Поэтому динамика спроса не изменится, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Какие товары подешевеют после 1 июня

Согласно данным Росстата, в пределах 0,1% снизились цены на шампуни, джинсы и кроссовки для детей. И на обрезные доски — как раз к дачному сезону в средней полосе. Падения цены в пределах 0,5–1,5% ожидает Артём Деев на некоторые лекарства. Например, отечественные анальгетики, а также ряд противовирусных и противовоспалительных препаратов. В остальном, по его мнению, пока будет сохраняться паритет цен. Бензин и дизель подорожают в пределах двух рублей за литр.

Инфляция замедлилась, потребительский спрос восстанавливается медленно. Стабилизация курса рубля по отношению к основным валютам, устойчивость нефтяных цен и высокая база прошлого года сыграли в сторону незначительного роста инфляции по итогам апреля на 0,38%. В годовом выражении она сократилась до 2,3% и достигла минимума с февраля 2020 года. Так охарактеризовал ситуацию на рынках сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Цены на продукты в марте-апреле не росли, более того, по сигналам недельных статистических данных можно ожидать сезонную продовольственную дефляцию уже в мае-июне. В непродовольственном сегменте (бытовая техника, электроника, сантехника) фиксируется отрицательный индекс цен -0,3% в годовом исчислении. В сегменте производства мебели фиксируется снижение цен порядка 7% и падение продаж на 35% к году, что на мой взгляд связанно с уменьшением потребительской активности. Крупные покупки по-прежнему откладываются. Я считаю, что июнь текущего года не принесёт россиянам каких-либо потрясений в плане цен на основные группы потребительских и продовольственных товаров, — добавил Николай Переславский.

Товары отечественного производства могут подешеветь. Фото © Shutterstock

По его словам, традиционно в июне подешевеет сельскохозяйственная продукция в сегменте ягод и зелени. Предпосылок роста цен в июне на основные продовольственные товары аналитик пока не наблюдает. По его оценкам, цена на хлеб и крупы, рост на которые за последний год был порядка 20%, в июне не изменится.

Дешёвые стройматериалы отечественного производства, где нет импортной составляющей, могут снизиться в цене. Вслед за ними может подешеветь и стоимость ремонта, если делать его самостоятельно, и конечная цена готовых построек.

— Что может подешеветь, так это сезонные объекты эконом-класса — дачи, щитовые домики для некруглогодичного проживания. В затратах на их строительство доля импортной составляющей меньше, а коммуникации зачастую и не нужны. Удобства могут быть и на улице. Кроме того, дачи эконом-класса являются сезонным объектом и нужны именно летом. Поэтому на наиболее "неликвидные" объекты производители таких домиков могут вполне давать дисконт в конце июня, — рассказал Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева