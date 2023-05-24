Россиянам рассказали, насколько подорожает ремонт летом 2023 года

Стоимость ремонта квартир приближающимся летом вырастет до 15%. А цена на стройматериалы вырастет уже через две недели. Об этом рассказал читателям Лайфа эксперт по ремонту, директор компании Jewel home Игорь Грызенков. Он напомнил, что бюджет любого ремонта — от экономсектора до элитного — зависит от двух факторов: цены на стройматериалы, мебель, технику и стоимость услуг мастеров.

Он отметил, что весь 2022 год цены на строительном рынке сильно менялись. Весной ценники и вовсе подскочили почти в два раза, затем упали, а потом повышались на 5–10% чуть ли не каждый месяц. Нынешний год не столь волнительный и более понятный, поскольку все — от производителей до продавцов — подстроились под новые реалии.

"Новость хорошая: в 2023 году роста цен практически не было, разве что по некоторым позициям. Новость плохая: мы ожидаем скачок стоимости на строительном рынке уже через пару недель. На это есть причины. Во-первых, стартует сезон ремонтов. Во-вторых, Казахстан во всю анонсирует систему отслеживания транзитных грузов, идущих через Россию, чтобы не допустить обхода санкций", — предупредил эксперт.

По словам Грызенкова, дистрибьютеры уже начали менять логистику доставки, составляются длинные маршруты через Китай, Киргизию и ОАЭ. Так, через две-три недели стоимость стройматериалов и бытовой техники вырастет на 10–12%. И отечественные производители отставать в этом вопросе не будут.

Говоря о ценах на ремонт квартир, Грызенков отметил дефицит кадров в строительной отрасли в 2022 году. Многие работники уехали, а оставшиеся подняли стоимость своих услуг, хотя и незначительно — в среднем на 5–10%. В этом же году ценники не должны ощутимо вырасти — максимум на 7%, считает эксперт. По его словам, многие мастера оставят прайс на уровне 2022-го, чтобы не потерять клиентов.

"Вывод таков: ремонт этим летом обойдётся на 10–15% дороже, чем весной 2023 года", — заключил эксперт.