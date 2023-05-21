В России будут строить деревянные многоэтажки
"Известия": Минстрой РФ установит правила строительства деревянных многоэтажек
К 2024 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Изменения в нормативы внесут до конца года.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство, деревянные дома можно возводить практически в любых климатических условиях. В числе их преимуществ — устойчивость к нагрузкам, прочность, высокая скорость строительства и экономичность. Проекты таких построек — гостиничных комплексов в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе — уже разрабатывают.
Трудности, кроме подготовки документов, также заключаются в преодолении общественного недоверия. Некоторые считают такие дома пожароопасными и ненадёжными. В министерстве заверили, что большую часть СНиПов уже составили, а при строительстве планируют использовать пожароустойчивые материалы.
Ранее Лайф писал, что в России резко подорожали участки под частное жильё. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го спрос увеличился на 40%, что привело к росту цен на 15%. К лету этот показатель может подскочить ещё на столько же.
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