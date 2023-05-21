В России будут строить деревянные многоэтажки

К 2024 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей. Изменения в нормативы внесут до конца года.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство, деревянные дома можно возводить практически в любых климатических условиях. В числе их преимуществ — устойчивость к нагрузкам, прочность, высокая скорость строительства и экономичность. Проекты таких построек — гостиничных комплексов в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе — уже разрабатывают.

Трудности, кроме подготовки документов, также заключаются в преодолении общественного недоверия. Некоторые считают такие дома пожароопасными и ненадёжными. В министерстве заверили, что большую часть СНиПов уже составили, а при строительстве планируют использовать пожароустойчивые материалы.