В России резко подорожали участки под частное жильё

В феврале этого года эксперты зафиксировали ажиотажный спрос россиян на земельные участки под строительство частных домов (индивидуальное жилищное строительство, ИЖС). По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он увеличился на 40%, что привело к росту цен на 15%. К лету этот показатель может подскочить ещё на столько же, заявил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.

"Такая востребованность подтверждает, что и мы в Госдуме, и Минстрой — на правильном пути, ведь индивидуальное жилищное строительство сегодня — это один из драйверов всей строительной отрасли", — цитирует газета "Известия" члена Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Спрос мотивировали, по мнению экспертов, господдержка, расширение и возникновение ипотечных программ для ИЖС. Так, например, сейчас за 12 млн рублей по программе семейной ипотеки в Подмосковье можно построить дом с отделкой площадью 150 кв. м. Эксперты также связывают такой спрос с тем, что земля — один из основных видов антикризисного вложения.