Блогер-астролог из Днепропетровска Елизавета Кружнова оказалась в центре скандала из-за того, что не поверила украинским СМИ, обвиняющим в прорыве на Каховской ГЭС Россию. В запрещённой соцсети девушка поделилась с подписчиками своим видением ситуации: со слов Кружновой, в затоплении городов и сёл Херсонской области виновата украинская армия, которая таким образом решила "перенести" активную фазу контрнаступления.

"Это дело рук не русских. Просто надо же контрнаступление из-за погодных условий перенести", — написала астролог.

Астролог из Днепропетровска рассказала о вине Украины в прорыве Каховской ГЭС. Скриншот из запрещённой соцсети

Вскоре домой к Кружновой нагрянули силовики и провели "разъяснительную работу", а уже сегодня в Сети появилось видео, на котором астролог извиняется за сказанное и признаёт, что "создала угрозу информационной безопасности". Судя по всему, визит силовиков застал девушку врасплох.

Украинку заставили извиниться за то, что она отказалась верить в то, что в обстрелах Каховской ГЭС виновна Россия. Видео © Telegram/ Политика Страны