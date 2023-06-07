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Опубликовано 7 июня 2023, 16:54
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Астролога из Днепропетровска заставили извиниться за пост о вине Украины в прорыве Каховской ГЭС

Украинка-астролог обвинила Киев в прорыве Каховской ГЭС, но её нашли и заставили извиниться

У астролога Елизаветы Кружновой около 15 тысяч подписчиков, а специализируется она на геополитике — делает расклады на глобальные события. Фото © Instagram (принадлежит запрещённой в России экстремистской корпорации Meta) / woman elis

У астролога Елизаветы Кружновой около 15 тысяч подписчиков, а специализируется она на геополитике — делает расклады на глобальные события. Фото © Instagram (принадлежит запрещённой в России экстремистской корпорации Meta) / woman elis

Блогер-астролог из Днепропетровска Елизавета Кружнова оказалась в центре скандала из-за того, что не поверила украинским СМИ, обвиняющим в прорыве на Каховской ГЭС Россию. В запрещённой соцсети девушка поделилась с подписчиками своим видением ситуации: со слов Кружновой, в затоплении городов и сёл Херсонской области виновата украинская армия, которая таким образом решила "перенести" активную фазу контрнаступления.

"Это дело рук не русских. Просто надо же контрнаступление из-за погодных условий перенести", — написала астролог.

Астролог из Днепропетровска рассказала о вине Украины в прорыве Каховской ГЭС. Скриншот из запрещённой соцсети

Астролог из Днепропетровска рассказала о вине Украины в прорыве Каховской ГЭС. Скриншот из запрещённой соцсети

Вскоре домой к Кружновой нагрянули силовики и провели "разъяснительную работу", а уже сегодня в Сети появилось видео, на котором астролог извиняется за сказанное и признаёт, что "создала угрозу информационной безопасности". Судя по всему, визит силовиков застал девушку врасплох.

Украинку заставили извиниться за то, что она отказалась верить в то, что в обстрелах Каховской ГЭС виновна Россия. Видео © Telegram/ Политика Страны

Блогера из Киева избили после шутки над ВСУшником
Блогера из Киева избили после шутки над ВСУшником

А ранее в украинских соцсетях разгорелся скандал вокруг инцидента, произошедшего на одной из автодорог Киева. Блогерша Мария Вовнянко под ником "mari___my_ray" опубликовала в Сети фрагмент видео, где полицейские задерживают её мужа, а затем скручивают и её. Она заявила, что патрульные вели себя очень агрессивно якобы только из-за того, что у супругов дорогой автомобиль.

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Марина Калегина
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