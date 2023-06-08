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7 июня, 23:51

Звезда сериала "Уэнздей" опровергла обвинения в насилии

Звезда сериала "Уэнздей" Перси Хайнс Уайт опроверг обвинения в насилии

<p>Перси Хайнс Уайт в сериале "Уэнздей". Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@Netflix" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Netflix</a></p>

Перси Хайнс Уайт в сериале "Уэнздей". Обложка © YouTube / Netflix

Звезда сериала "Уэнздей" Перси Хайнс Уайт отверг обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на странице в соцсети. Актёр заявил, что это происки онлайн-кампании, ранее развязанной против него, но он знаком с теми, кто за этим стоит.

Хайнс Уайт рассказал, что неизвестные обнародовали конфиденциальные данные о его родных и угрожали его друзьям. Говоря об обвинениях, он уточнил, что упомянутая в истории злоумышленниками девушка — его подруга. Её они изобразили жертвой, а когда она пыталась дать комментарий на этот счёт — проигнорировали. Он заметил, что такая дезинформация о нём — "беспочвенные и вредные заявления, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам [домогательств]".

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Напомним, ранее сразу несколько девушек обвинили в изнасиловании актёра Перси Хайнса Уайта, который сыграл одноклассника главной героини в нашумевшем сериале "Уэнздей". По словам "пострадавших", у них сохранились скрины переписок и непристойные фото звезды.

Арина Родионова
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