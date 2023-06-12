Россиянам назвали способы радоваться жизни при любой погоде

Долгая плохая погода летом может вызвать у людей синдром "отложенного лета" — именно так называется ощущение неоправданных ожиданий от летнего времени года. Как с ним бороться и почему оно появляется, рассказала психолог Наталья Наумова.

"Эффект "отложенного лета" — это когда человек планировал, что долгожданный период должен быть каким-то определённым, но в итоге не удалось получить желаемого", — рассказала Наумова "Вечерней Москве".

Из-за негативного детского опыта люди сохраняют во взрослом возрасте потребность в разочаровании и сожалении, а при таком синдроме огромную роль играет восприятие. Поэтому крайне важно контролировать эмоции и получать позитив от летних дней при любой погоде, рекомендовала медик.

Например, в плохую погоду можно запланировать интересное времяпрепровождение — устроить встречи с друзьями, посетить кинотеатр, выставки и организовать семейные вечера. Лучше фокусироваться не на плохом, а на позитивном, и максимально наслаждаться каждым днём. Если самостоятельно никак не получается — надо обратиться к врачу, иначе, по словам психолога, можно упустить не только лето, но и всю жизнь.

Избавиться от синдрома "отложенного лета", по словам психолога, поможет следующее: сон не менее 8 и не более 12 часов (нормализация сна отчасти избавит вас от депрессивных ноток);

не менее 8 и не более 12 часов (нормализация сна отчасти избавит вас от депрессивных ноток); прогулки два часа в день на свежем воздухе;

два часа в день на свежем воздухе; выделение времени на хобби и приятные для вас занятия.