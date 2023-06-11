Москвичей предупредили о скачках погоды на следующей неделе

В Москве с 12 июня начнётся потепление, уже к среде температура воздуха поднимется до плюс 25, но к выходным опять похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночь на 11 июня будет малооблачно, температура воздуха снизится до плюс одного – плюс шести градусов, днём будет не выше +15... +20° C.

"В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастёт. По ночам +4... +9, днём потеплеет до +17... +22° C", — пояснил Тишковец в беседе с РИА "Новости".

Метеоролог добавил, что в среду под воздействием южного циклона небо нахмурится и уже к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернётся в климатическое русло. Утром стоит ожидать не ниже +7... +12° C, а после обеда воздух прогреется до +20... +25° C.

В июне жителям Центральной России не стоит ждать настоящей летней погоды, отметил специалист.