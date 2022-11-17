Сотни тысяч компаний в Германии оказались на грани банкротства
Focus: 300 тысяч немецких компаний могут обанкротиться
Каждое десятое предприятие в Германии испытывает трудности, грозящие разорением. Речь идёт о трёхстах тысячах организаций. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные информационной системы Crif. Так, в ноябре по сравнению с мартом число кандидатов на банкротство в стране выросло на 15,6 процента, отмечается в материале.
"Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний", — объяснил управляющий директор системы Франк Шляйн причины проблемы.
Шляйн добавил, что угрозу банкротства компаний вызвали и изменения в поведении потребителей. Они стали больше экономить. По предварительным подсчётам, ожидается разорение 14,5 тысячи компаний до конца года, а в следующем году их количество может вырасти до 17 тысяч.
Ранее Лайф писал, что инфляция в Германии побила более чем полувековой рекорд. Инфляция выросла уже на 10,4%. Сильнее всего проблема заметна в ценах на энергию.
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