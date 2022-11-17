Главу Минобороны Германии обязали объяснить фото её сына в военном вертолёте

В Германии журналисты в судебном порядке призвали к ответу министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт, пишет немецкая газета Bild. Конфликт возник после того, как 22-летний сын главы ведомства Александр опубликовал в соцсетях фото, сделанное в вертолёте Бундесвера во время служебной командировки Ламбрехт.

На протяжении полугода политик отказывалась комментировать фотографию. В результате немецкая газета Tagesspiegel подала в суд на Ламбрехт, сославшись на положение о свободе прессы, которое закреплено в конституции ФРГ. Административный суд Кёльна, а вслед за ним и Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия обязали Ламбрехт объясниться за инцидент, связанный с "официальной сферой" министра. В итоге пресс-секретарь Минобороны ФРГ заявила, что снимок сделала сама Ламбрехт незадолго до отправления с сыном в Северную Фрисландию на пасхальные каникулы.