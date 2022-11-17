Россия предупредила о возможном подорожании свинины
"Известия": Производители сельхозкормов предупредили о риске подорожания свинины
Российские производители и импортёры сельхозкормов предупредили потребителей, что в ближайшее время может вырасти в цене свинина. Предприятия объясняют это тем, что им стали доначислять налог на добавленную стоимость за 2016–2021 годы. Так, одному из крупных представителей отрасли ФНС предписала заплатить ещё 1,06 млрд рублей в казну. Компания оспорила требования в вышестоящем судебном органе. Но такие же претензии могут обнаружиться у ведомства и к другим организациям этой ниши, пишут "Известия".
"Налоговые органы считают, что премиксы и кормовые концентраты должны были облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10%, как корма", — пояснил газете происходящее представитель "Техкома".
Другой поставщик рассказал изданию, что впервые проблема возникла четыре года назад, когда аналогичные претензии практически ко всем участникам рынка возникли у таможенных органов. Если налоговая будет массово применять новый подход, то, по мнению экспертов, доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции. Вывод из оборота компании 1–1,5 млрд рублей через ретроспективные доначисления негативно влияет на устойчивость компаний, даже больших, говорится в статье.
Ранее Лайф писал, что россиян предупредили о подорожании колумбийского кофе в 2023 году. Посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра объяснил это неурожаем в республике.
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