Россия предупредила о возможном подорожании свинины

Российские производители и импортёры сельхозкормов предупредили потребителей, что в ближайшее время может вырасти в цене свинина. Предприятия объясняют это тем, что им стали доначислять налог на добавленную стоимость за 2016–2021 годы. Так, одному из крупных представителей отрасли ФНС предписала заплатить ещё 1,06 млрд рублей в казну. Компания оспорила требования в вышестоящем судебном органе. Но такие же претензии могут обнаружиться у ведомства и к другим организациям этой ниши, пишут "Известия".

"Налоговые органы считают, что премиксы и кормовые концентраты должны были облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10%, как корма", — пояснил газете происходящее представитель "Техкома".

Другой поставщик рассказал изданию, что впервые проблема возникла четыре года назад, когда аналогичные претензии практически ко всем участникам рынка возникли у таможенных органов. Если налоговая будет массово применять новый подход, то, по мнению экспертов, доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции. Вывод из оборота компании 1–1,5 млрд рублей через ретроспективные доначисления негативно влияет на устойчивость компаний, даже больших, говорится в статье.