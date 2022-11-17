В Дагестане мальчик умер после "лечения" у знахарки от ожогов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти в Дагестане младенца, которого отдали знахарю на "лечение" от ожогов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, ребёнок из Хасавюртовского района опрокинул на себя горячий чайник и его госпитализировали с ожогами груди, живота, предплечья, лица и обеих кистей. Ребёнка доставили в Махачкалу в реанимационное отделение и через день перевели в обычную палату. Однако родители позже отказались от лечения и отвезли ребёнка к знахарям. Спустя несколько дней ребёнку стало хуже и он умер.

Как пишет "КП Северный Кавказ", семья ребёнка решила обратиться к знахарке в надежде на то, что та избавит малыша от ожогов. Местные целители для этих целей, как правило, используют смесь из гусиного жира с прополисом или мёдом. Издание отмечает, что такой метод, конечно же, не мог спасти ребёнка от ожогового шока. Стало ли это причиной смерти малыша, теперь предстоит разобраться следствию.

"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. установить все причины и условия, приведшие к смерти ребёнка, а также принять меры к проверке полноты и качества оказания ему медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе СК РФ.