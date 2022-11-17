Небензя назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Страны Запада используют Украину в качестве полигона для испытания различных видов оружия. Украинские военные применяют его по гражданским объектам. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Страны НАТО продолжают наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов и иностранных наёмников. При этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями, что недавно официально признал даже Пентагон", — заявил Небензя.

Он отметил, что только за последнюю неделю ВСУ применяли РСЗО HIMARS для ударов по центральным районам и жилым массивам городов Донбасса. Продолжается обстрел Каховской ГЭС, несмотря на то что её разрушение способно привести "к крупнейшей гуманитарной катастрофе". Небензя подчеркнул, что у России нет иллюзий, зачем это нужно Западу.

"Для него Украина — в том числе полигон для испытания различных видов оружия", — сказал российский постпред.