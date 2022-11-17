Отвлечь от Польши: В ЛНР уличили Украину в подготовке провокации
Разведка НМ ЛНР: На Украине готовят провокацию с обстрелом больницы
Власти Украины намерены обстрелять больницу в населённом пункте Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населённом пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.
Там говорится, что обстрел может быть произведён из района населённого пункта Хатное ночью 17 ноября.
Ранее Франц Клинцевич поделился мнением о другой возможной провокации. Речь идёт об инциденте с ракетой на востоке Польши. Он считает, что произошедшее было заранее спланировано.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine