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16 ноября, 23:38

Отвлечь от Польши: В ЛНР уличили Украину в подготовке провокации

Разведка НМ ЛНР: На Украине готовят провокацию с обстрелом больницы

Власти Украины намерены обстрелять больницу в населённом пункте Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населённом пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

Там говорится, что обстрел может быть произведён из района населённого пункта Хатное ночью 17 ноября.

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Ранее Франц Клинцевич поделился мнением о другой возможной провокации. Речь идёт об инциденте с ракетой на востоке Польши. Он считает, что произошедшее было заранее спланировано.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко

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