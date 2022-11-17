Отвлечь от Польши: В ЛНР уличили Украину в подготовке провокации

Власти Украины намерены обстрелять больницу в населённом пункте Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы потом обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населённом пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

Там говорится, что обстрел может быть произведён из района населённого пункта Хатное ночью 17 ноября.