КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила новый запуск ракеты. Баллистический снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Оно отмечает, что этот запуск последовал за угрозой Пхеньяна дать жёсткий ответ на военную активность США и их союзников в регионе.

"Наш ответ в военном плане будет настолько прямо пропорционально жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание в интересах своих союзников, насколько демонстративной и провокационной будет военная деятельность на Корейском полуострове и в регионе", — приводило ранее северокорейское агентство ЦТАК заявление министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.