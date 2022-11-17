КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея осуществила новый запуск ракеты. Баллистический снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Оно отмечает, что этот запуск последовал за угрозой Пхеньяна дать жёсткий ответ на военную активность США и их союзников в регионе.
"Наш ответ в военном плане будет настолько прямо пропорционально жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание в интересах своих союзников, насколько демонстративной и провокационной будет военная деятельность на Корейском полуострове и в регионе", — приводило ранее северокорейское агентство ЦТАК заявление министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Лайф рассказывал, что ранее Северная Корея имитировала удары по авиабазам противника. Такую цель преследовали часть запусков, произведённых Пхеньяном 2–5 ноября.
Газета "Нодон Синмун"