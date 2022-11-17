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17 ноября, 01:56

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила новый запуск ракеты. Баллистический снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Оно отмечает, что этот запуск последовал за угрозой Пхеньяна дать жёсткий ответ на военную активность США и их союзников в регионе.

"Наш ответ в военном плане будет настолько прямо пропорционально жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание в интересах своих союзников, насколько демонстративной и провокационной будет военная деятельность на Корейском полуострове и в регионе", — приводило ранее северокорейское агентство ЦТАК заявление министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

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Лайф рассказывал, что ранее Северная Корея имитировала удары по авиабазам противника. Такую цель преследовали часть запусков, произведённых Пхеньяном 2–5 ноября.

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Газета "Нодон Синмун"

Андрей Григорьев

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