Стало известно, сколько россиян в молодости не следили за здоровьем и сколько из них потом об этом жалеют

Примерно половина россиян (49%) жалеют, что не уделяли должного внимания своему здоровью в более молодом возрасте. Причиной этому для большинства стало возникновение некоторых проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Как выяснилось, 43% респондентов в возрасте до 35 лет не делают ничего для поддержки своего здоровья. В то же время почти треть россиян старше 35 лет следят за питанием, ещё четверть принимают витамины и БАДы. Лишь 9% опрошенных старше 35 лет не делают в этом смысле ничего.

Связать такой тренд отношения к своему здоровью можно с прошлым опытом респондентов. Так, 67% опрошенных до 35 лет не отмечают изменений в отношении к своему здоровью по сравнению с более молодым возрастом. По большей части на изменение отношения к своему здоровью среди более молодой аудитории оказали влияние рекомендации врачей. При этом среди респондентов старше 35 лет процент тех, кто с возрастом изменил отношение к здоровью, равен 76%. Причиной этому является возникновение определённых проблем со здоровьем, которым надо уделять особое внимание (39%), и постоянное плохое самочувствие и усталость (29%).

Добавим, что почти половина граждан (47%), которые и младше, и старше 35 лет, не заботятся о ментальном здоровье. Более трети респондентов обеих возрастных групп занимаются поддержкой своего психологического состояния самостоятельно с помощью медитаций, а 15% опрошенных посещают психолога. Однако всё равно для большинства (38%) проблемы ментального здоровья стоят на втором месте, так как есть вещи более важные (к примеру, вопросы физического здоровья).

Более трети россиян (35%) не пользуются никакими гаджетами для здоровья. А среди используемых гаджетов наиболее популярными респонденты обеих возрастных групп назвали смарт-часы (17%), фитнес-браслеты (14%) и умные весы (13%). Однако различается причина подхода к гаджетам: респонденты старше 35 лет пользуются ими по прямому назначению (32%), а аудитория до 35 лет — просто ради интереса (32%).

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что россияне с возрастом начинают более внимательно относиться к своему здоровью: следят за питанием и принимают БАДы. Молодые же не настолько ответственны. При этом ментальные проблемы и для молодёжи, и для более взрослых граждан всё ещё стоят на втором месте. Но россияне осознают важность заботы о своём психологическом состоянии, что даёт возможность прогнозировать более ответственное отношение к ментальному здоровью в будущем.