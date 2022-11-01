Появились подробности о подростке, подозреваемом в убийстве школьницы
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки под Ростовом подросток был себе на уме
В Ростовской области полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом со ссылкой на соседку и сестру погибшей сообщает телеканал "360".
По словам местной жительницы Анны, мальчик — из приличной семьи, но "себе на уме". Женщина заметила, что ей даже невозможно было подумать, что он может совершить преступление.
"Ходил в школу, и у меня детки с ним учились. Если ребёнок совершил такое злодеяние, то мать не могла не заметить. Она тоже спокойная, тихая, очень тихая. Отца я знаю, в этот день он был на работе — на смене в шахте. Мне кажется, он был не в курсе. Меня вообще шокировала эта новость", — поделилась Анна.
Информацию о задержании подростка подтвердила сестра убитой девочки: она сообщила, что полиграф юноша не прошёл, а экспертиза его ДНК дала положительный результат.
Напомним, в Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку. Школьницу с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранами обнаружили в Усть-Донецком районе, на хуторе Тереховском. Тело ребёнка нашли недалеко от продуктового, рядом лежали две буханки.
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