Появились подробности о подростке, подозреваемом в убийстве школьницы

В Ростовской области полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом со ссылкой на соседку и сестру погибшей сообщает телеканал "360".

По словам местной жительницы Анны, мальчик — из приличной семьи, но "себе на уме". Женщина заметила, что ей даже невозможно было подумать, что он может совершить преступление.

"Ходил в школу, и у меня детки с ним учились. Если ребёнок совершил такое злодеяние, то мать не могла не заметить. Она тоже спокойная, тихая, очень тихая. Отца я знаю, в этот день он был на работе — на смене в шахте. Мне кажется, он был не в курсе. Меня вообще шокировала эта новость", — поделилась Анна.

Информацию о задержании подростка подтвердила сестра убитой девочки: она сообщила, что полиграф юноша не прошёл, а экспертиза его ДНК дала положительный результат.