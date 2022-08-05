5 рабочих лайфхаков, как привлечь деньги в дом по фэншую

Согласно даосской практике символического освоения пространства, благосостояние зависит от кучи нюансов. На то, будут ли в кошельке водиться деньги, повлияют и расположение дома, в котором живёте, и то, как выглядит пространство вокруг. Есть места неблагоприятные, в которых даже у богатых людей всё идёт под откос: начинаются проблемы, в том числе и финансового характера. А есть районы, где жизнь налаживается, стоит только переехать туда, утверждает эксперт по фэншуй Мила Ушакова. Астролог поделилась лайфхаками, следуя которым можно привлечь деньги в дом.

Выбирая место проживания, просчитайте всё по фэншуй с учётом своей даты рождения

Когда настаёт момент выбрать место проживания, не руководствуйтесь одной лишь стоимостью квартиры/дома, подойдите к принятию решения осознанно. Если хотите, чтобы заработок вырос в разы, обратитесь за помощью к эксперту, который сделает персональный расчёт: учтёт дату рождения и другие параметры. При этом есть и общие правила, о которых не стоит забывать. Первое предписание: встаньте спиной к входу в здание и окиньте взглядом местность.

Если перед вами открытое пространство, выходящее на юг, — это прекрасный вариант. Впереди дома не должно быть никаких резких перепадов местности: крутых обрывов, вырытой траншеи, так как это очень негативно влияет на благосостояние Мила Ушакова Эксперт по фэншуй, астролог

Учитывайте месторасположение будущего дома

При выборе дома учитывайте понижение местности. Главное, чтобы не был нарушен энергетический канал, иначе жизнь не будет малиной. Фото © Freepik / frimufilms

При выборе места обитания крайне важно учесть понижение местности. Справа от здания она должна уходить вниз. Хорошо, если слева от входа в жилище местность будет идти за дом горкой. Это условие главное: если оно не соблюдается, будет нарушен энергетический канал, значит, не будет денег, как бы вы ни старались и что бы вы ни делали.

Что касается повышения местности, то в этом и следующем году, чтобы привлечь деньги, возвышенность должна идти на восток от дома. Если на это время вы найдёте себе даже съёмное жильё, расположенное по данному правилу, заметите, как доходы начнут расти Мила Ушакова Эксперт по фэншуй, астролог

Будет здорово, если восточнее от здания расположено "активное" место, например спортзал или торговый комплекс. Не стоит недооценивать значение пейзажа, который открывается взору, когда выходишь из дома. Помойка перед глазами, загнившее дерево или острый угол соседнего дома не поспособствуют увеличению доходов, ведь даже на подсознательном уровне человек настроится на то, что он неудачник и живёт в ужасном месте.

Наиболее удачное расположение дома — "на носике дракона", то есть у водоёма, где берег выступает в воду. Те, кто практикует фэншуй, полагают, что такой вид похож на нос дракона, который пьёт. Энергия в этих местах очень сильная, благотворно влияет на людей во всех отношениях. То, как стоит дом, очень важно, поскольку даже "носик дракона" может быть неправильным с точки зрения организации пространства. При неправильном расположении здание может начать "защищать", впитывая всю негативную энергию.

Когда я искала дом себе, не могла найти ни одного места на носике дракона, потому что все они были заняты. Причём там располагались очень хорошие дома — с бассейнами и большой территорией Мила Ушакова Эксперт по фэншуй, астролог

Оформите дизайн дома/квартиры по фэншуй

В дизайне квартиры особое внимание уделите расположению кухни. От того, где её разместите, зависит, будут ли водиться деньги в доме. Фото © Freepik / vanitjan

Что касаемо интерьера в доме, в фэншуй главное внимание уделяют расположению кухни. Под место приготовления пищи не стоит выделять северо-западную часть квартиры, поскольку этот сектор отвечает за главу семьи. В противном случае мужчина ляжет на диван, свесив ноги, и не захочет работать — соответственно, нести деньги в дом. Юго-запад — женский сектор, в котором нельзя размещать уборную, предупреждает "Москва 24".

Если говорить про расположение комнат в частном доме, над спальней, выше этажом не следует размещать туалет. Энергия будет "стекать" из санузла к вашему спальному месту, кроме того, психологически некомфортно, когда над спальней шумят трубы. Туалет не стоит располагать также на юге дома, а кровать — над плитой.

Это очень плохо отражается на здоровье, а если его не будет, то и денег не заработаешь. На моей практике у людей, которые переставляли кровать дальше от плиты, переставали болеть дети и взрослые в семье Мила Ушакова Эксперт по фэншуй, астролог

Три места, где нельзя вешать зеркала в квартире

Зеркало нельзя вешать напротив входной двери. Кстати, в спальне зеркал тоже быть не должно, поскольку во время сна человек не должен отражаться. Ещё из любой части дома следует убрать поверхности, где проживающие "всплывают" кусочками, — такое отражение — к болезням.

Создайте атмосферу четырёх защитников на рабочем столе

На рабочем столе создайте атмосферу четырёх защитников, а ещё не забывайте про порядок. Фото © Freepik / master1305

Чтобы вам сопутствовал финансовый успех, создайте на рабочем месте атмосферу четырёх защитников: дракона, тигра, феникса и черепахи. Защитите рабочий стол чем-то массивным, например большим шкафом — за вашей спиной не должно быть открытого пространства. Защитой спереди может стать высокое подстолье. Со стороны тигра, справа, оставьте свободное пространство, а вот слева, со стороны дракона, возведите укрепление: им может послужить небольшой сейф или ящик с документами.

На столе должен быть порядок, чтобы денежный поток не перекрывался. Когда всё на своих местах, мы более продуктивны, поскольку мозг не отвлекается на ненужные детали. Привлечёт капитал и маленький фонтан у рабочего места, в котором будет постоянно журчать вода. Устанавливать такой предмет декора надо, сделав расчёты по формулам.

Если вы упрёте рабочий стол в стену, начнёте лучше концентрироваться и выполнять монотонную работу. Поставите его к окну — будет меньше собранности, зато больше креативных идей. При условии, что вид из окна у вас хороший — не на помойку или гаражи Мила Ушакова Эксперт по фэншуй, астролог