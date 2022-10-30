Маск арендовал замок Дракулы в Румынии, чтобы отметить Хэллоуин с миллиардерами и звёздами

Илон Маск решил устроить вечеринку в честь Хэллоуина на родине самого популярного вампира — в румынской Трансильвании. Для этого он арендовал замок графа Дракулы Бран, на мероприятие приглашены миллиардеры и голливудские звёзды, сообщает местное издание Stirile.

Официального списка гостей нет, но ранее сообщалось, что на вечеринке будут в том числе актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сандстрем, а также основатель Pay Pal Питер Тиль и владелец Google Сергей Брин.

Издание сообщает, что гостей привозили по одному, на микроавтобусах. Вся вечеринка проходила подальше от посторонних глаз.

По словам местных жителей, участок дороги, ведущий к замку, был освещён факелами, а изнутри доносились барабанная дробь и таинственные звуки, как в фильме ужасов. Автомобили, которые приближались к замку, разворачивали и сообщали водителям, что там проходит частная вечеринка.

Программа праздника сопровождалась продолжительным фейерверком и выступлением артистов, одетых в медвежьи шкуры.