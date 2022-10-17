Главы МИД ЕС одобрили для Украины 500 млн евро и тренировочную миссию армии

Главы МИД стран Евросоюза одобрили выделение Киеву транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также тренировочную миссию для украинской армии. Об этом сообщил Совет ЕС.

"Сегодня совет принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки потенциала и устойчивости Вооружённых сил Украины. Шестой транш в размере 500 миллионов евро теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 миллиарда евро", — говорится в заявлении.

Министры также утвердили тренировочную миссию для Незалежной, целью которой является содействие повышению боеспособности ВСУ для ведения военных операций. В ЕС уверены, что это позволит Киеву защищать территориальную целостность "в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население".