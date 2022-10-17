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17 октября, 12:07

Главы МИД ЕС одобрили для Украины 500 млн евро и тренировочную миссию армии

Главы МИД стран Евросоюза одобрили выделение Киеву транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также тренировочную миссию для украинской армии. Об этом сообщил Совет ЕС.

"Сегодня совет принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки потенциала и устойчивости Вооружённых сил Украины. Шестой транш в размере 500 миллионов евро теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 миллиарда евро", — говорится в заявлении.

Министры также утвердили тренировочную миссию для Незалежной, целью которой является содействие повышению боеспособности ВСУ для ведения военных операций. В ЕС уверены, что это позволит Киеву защищать территориальную целостность "в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население".

Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат

Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат

Ранее Лайф рассказывал, что Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС. Как сообщили СМИ, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок.

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ТАСС / AP / Louis Wood

Варвара Романова

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