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27 октября, 18:33

"Спартак" сыграет матч РПЛ против "Торпедо" в ретроформе

Московский "Спартак" выйдет на матч 15-го тура РПЛ против столичного "Торпедо" в ретроформе без логотипов спонсоров и с классическим ромбом на груди. Заявление опубликовано на сайте красно-белых.

"В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с чёрно-белыми "Спартак" сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри", — отмечается в сообщении.

Болельщики же смогут приобрести данный комплект игровой формы в официальном интернет-магазине клуба, а также в фан-шопах на стадионе "Спартака" и на Арбате.

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А в предыдущем туре чемпионата страны "Спартак" разгромил подмосковные "Химки" со счётом 5:0. Голами отметились Михаил Игнатов, Павел Мелёшин, Павел Маслов и дважды Шамар Николсон.

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ФК "Спартак Москва"

Артур Белкин

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