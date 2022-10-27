"Спартак" сыграет матч РПЛ против "Торпедо" в ретроформе

Московский "Спартак" выйдет на матч 15-го тура РПЛ против столичного "Торпедо" в ретроформе без логотипов спонсоров и с классическим ромбом на груди. Заявление опубликовано на сайте красно-белых.

"В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с чёрно-белыми "Спартак" сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри", — отмечается в сообщении.

Болельщики же смогут приобрести данный комплект игровой формы в официальном интернет-магазине клуба, а также в фан-шопах на стадионе "Спартака" и на Арбате.